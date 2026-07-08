En las últimas horas se reveló la millonada que pagará el Gobierno nacional por la elaboración de los cuadros con los rostros del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez que quedarán en la Casa de Nariño.

Gobierno de Gustavo Petro contratará por una millonada los cuadros con los rostros del presidente y Francia Márquez que quedarán en la Casa de Nariño

A propósito de esto, la exsenadora María Fernanda Cabal se mostró bastante molesta. Recordó que el valor de esos cuadros se pagará con los impuestos de los colombianos.

“¡Descarados! Los colombianos pagaremos de nuestros impuestos el retrato de Petro por 75 millones de pesos, mientras que el de Francia Márquez fue contratado por 45,5 millones. Son 120,5 millones de pesos para los retratos de la inutilidad”, sentenció Cabal en X, en la mañana del miércoles 8 de julio.

Tras la publicación de la excongresista del Centro Democrático, los comentarios no se hicieron esperar.

“Se puede grafitear, eso es memoria”; “¿Cuánto nos costaron las ‘ayudas’ que recibió su hijo postulándose a un programa como un humilde productor?”; “Qué forma de escandalizarse tan selectiva”; “Toca dejar evidencia de los errores para no cometerlos de nuevo. Lo complicado es lo costoso que saldrán”; “En su mundo, ellos son sus propios ídolos”; “Es una característica común de los perdidos”; “No hay razón”, comentaron algunos internautas.