María Fernanda Cabal le hizo recomendación a Petro tras haberle pedido a Trump que lo saque de la lista Clinton

El presidente Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense Donald Trump, se comunicaron vía telefónica esta mañana de viernes, 3 de julio, tal como se confirmó desde la Presidencia de la República de Colombia.

Llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump: el mandatario colombiano pidió su salida de la lista Clinton

“Sobre las 8:15 de la mañana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica en la que abordaron temas como el cumplimiento, por parte de Colombia, de los compromisos relacionados con la erradicación voluntaria de cultivos. En este sentido, se informó que se cumplió la meta acordada de alcanzar cerca de 30.000 hectáreas erradicadas dentro del programa y que se espera llegar a 41.000 al finalizar 2026. Este programa se encuentra financiado hasta el 31 de diciembre del presente año. El presidente Gustavo Petro solicitó al Gobierno de los Estados Unidos su colaboración para mantener el programa de sustitución con el gobiemo entrante”, empezaron diciendo en el comunicado de Presidencia.

Así mismo, en el escrito oficial se indicó que Petro le pidió a Trump ayuda para que lo saquen de la lista Clinton que fue incluido, al igual que la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, desde octubre de 2025.

“El mandatario de los colombianos le pidió cordialmente al presidente Trump que apoye su salida de la lista OFAC, ante lo cual el presidente de los Estados Unidos señaló que “hará lo mejor para que ese propósito se materialice. Asimismo, se comprometió a dialogar con el gobierno entrante para que exista un entendimiento político en Colombia con la oposición”, indicaron al respecto.

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Tras dicha petición de Petro a Trump, quien reaccionó al respecto fue la senadora María Fernanda Cabal, férrea opositora del jefe de Estado.

En su escrito en X, la congresista del Centro Democrático hasta aprovechó para hacerle una recomendación a Petro, a propósito de su petición a Trump.

“Petro gastó $10.000 millones de los impuestos de todos en abogados para salir de la Lista Clinton. Ni a él, ni a su esposa, ni a su hijo los sacaron. Hoy, según el propio comunicado de Presidencia, tuvo que rogarle a Trump por teléfono que lo ayude a salir. Se hubiera ahorrado la plata”, dijo la congresista.

Vale destacar que, en un mensaje que Petro también compartió en X, aseguró que Trump no sabía que él y su familia aún estaban incluidos en la lista Clinton.

“Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema”, concluyó Petro en un extenso mensaje que publicó en X, tras su la comunicación sostenido con el mandatario de los Estados Unidos.