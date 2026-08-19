Expresidente de Hocol plantea tres medidas urgentes para Ecopetrol: “La era de Roa ha estado marcada por políticas inviables”

Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, criticó duramente la pasada administración de la estatal petrolera y planteó tres medidas para recuperar la empresa.

De acuerdo con Rojas, en Ecopetrol hubo “políticas retrógradas” y señaló que “Colombia no puede seguir dependiendo de loterías”.

“Los buenos resultados de Ecopetrol no deben estar sujetos únicamente a coyunturas externas como el cierre del canal de Ormuz. Se requiere tecnicismo y pragmatismo de manera simultánea. Solo cuando exista determinación en ambos aspectos, el milagro se materializará”, manifestó el expresidente de Hocol.

Y agregó que la “era de Roa ha estado marcada por políticas inviables e imprácticas, así como por la tendencia a justificar cualquier resultado con los azares”.

“Lo bueno se atribuye a la gestión; lo malo, se considera ajeno a ella. En un mundo gobernado por ese criterio, no existe ni tecnicismo ni pragmatismo, sino más bien una ‘chismo-cracia’”, criticó el ingeniero.

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Ante este panorama, Rojas propone tres grandes medidas para evitar el declive de Ecopetrol durante el próximo Gobierno.

La primera consiste en “desmitificar el fracking” y perforar cuanto antes el primer pozo no convencional.

A su juicio, Colombia no necesita proyectos piloto, pues la experiencia acumulada en cerca de 200.000 pozos perforados en el mundo ofrece suficiente información técnica.

“En Colombia debemos iniciar de inmediato a perforar pozos de fracking; no hay necesidad de pilotos”, afirmó.

La segunda medida apunta a flexibilizar los contratos y las licencias, además de rotar el portafolio de Ecopetrol.

Rojas afirmó que la empresa tiene una estructura de costos “pesada”, que dificulta el desarrollo de proyectos pequeños, y propuso contratos de producción incremental para reactivar campos improductivos o marginales.

Según el expresidente de Hocol, esto permitiría tener “una menor porción de pizza, pero mucha más pizza”.

Finalmente, pidió concentrarse en el retorno del capital y el costo de levantamiento, dos indicadores que, según él, “siguen deteriorándose”.

Ecopetrol. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

Explicó que un elevado costo de extracción puede acortar la vida económica de los pozos y reducir las reservas, mientras que un retorno cercano al costo de capital podría obligar a desincorporarlas, especialmente cuando el límite de endeudamiento está “cada vez más ajustado”.

Rojas advirtió que la falta de decisiones técnicas y pragmáticas puede provocar desabastecimiento de gas y derivar en “un impacto económico sin precedentes”, problemas de salud pública y mayor contaminación.