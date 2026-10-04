“No puedo ignorar sus antecedentes”: el fuerte mensaje de Abelardo De La Espriella a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, envió este domingo un contundente mensaje a los corruptos y aseguró que su Gobierno emprenderá una ofensiva por la defensa de los recursos públicos como una de las principales banderas de su administración.

“Se les acabó la fiesta”: el presidente Abelardo De La Espriella lanza ofensiva contra la corrupción

“Llegué a la Presidencia con una convicción que no negocio: la plata de los colombianos es sagrada. No vine a administrar las costumbres de siempre ni a mirar para otro lado mientras convierten el Estado en negocio. Vine a cambiar la manera de gobernar y a defender, hasta el último peso, lo que es de la gente”, señaló De La Espriella en un mensaje en su cuenta de X.

El jefe de Estado advirtió que alcaldes, gobernadores, funcionarios, contratistas y hasta personas de su círculo más cercano estarán sometidos a controles cuando se trate del manejo de dineros del Estado.

“Esta semana se los repetí a alcaldes y gobernadores: no voy a permitir que se roben un solo peso. Curiosamente, cuando hablo de obras e inversiones, abundan los aplausos. Cuando digo que no se pueden robar la plata, algunas manos se quedan quietas”, señaló el mandatario.

Uno de los casos que mencionó De La Espriella fue el del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. El presidente narró que durante una visita a Sucre le manifestó, directamente, sus reparos frente a los antecedentes e investigaciones que, según él, rodean la trayectoria del mandatario local.

“En Sucre se lo dije al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, mirándolo a los ojos. Mi deber es proteger los recursos de la Nación. No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria”, indicó el jefe de Estado.

Aseguró que durante ese encuentro también le formuló una pregunta: “¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?”, manifestó, al tiempo que señaló: “No condeno ni reemplazo a los jueces, pero tampoco cierro los ojos”.

La gestión de Yahir Acuña en la Alcaldía de Sincelejo está marcada por las alertas judiciales y la crisis del PAE

“Sincelejo y Sucre tendrán inversión. Pero no habrá cheques en blanco. Los recursos son de la gente, no de los gobernantes. No confío en malas prácticas para el manejo de la plata pública”, indicó.

Cabe recordar que la administración de Acuña en la Alcaldía de Sincelejo transcurre en medio de un complejo escenario de controversias contractuales, suspensiones de servicios esenciales, procesos de revocatoria y graves expedientes judiciales que arrastra desde su época como congresista.

Precisamente, los antecedentes personales de Acuña continúan activos en los tribunales. El 16 de junio de 2026, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo citó a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público, con enfoque en un posible incremento patrimonial injustificado durante su periodo como congresista entre 2010 y 2018.

En agosto de 2026, la misma Sala de Instrucción de la Corte Suprema estudiaba una ponencia para imponerle medida de aseguramiento. Esto en el marco de una investigación formal por presunta financiación del terrorismo y administración de recursos vinculados a actividades criminales.