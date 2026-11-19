Una operación de la Armada Nacional contra estructuras del Clan del Golfo dejó 26 capturados en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, entre ellos cinco presuntos cabecillas de la organización criminal, según informó el presidente Abelardo De La Espriella.

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De acuerdo con el mandatario, las acciones permitieron afectar dos estructuras criminales. La subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, con 15 presuntos integrantes capturados, y una red vinculada al narcotráfico, el transporte de armas y municiones, que dejó otros 11 detenidos.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Kikilo’ o ‘Kitico’, señalado de desempeñarse como coordinador logístico de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes. Según la información entregada por el presidente, este hombre sería el encargado de articular el abastecimiento, movilizar material de guerra y apoyar el componente armado de la organización en los Montes de María.

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Abelardo De La Espriella en evento del Sena Foto: Presidencia

El operativo, que se desarrolló en diferentes puntos del Caribe colombiano, buscaba debilitar las capacidades logísticas y armadas de esta estructura, así como afectar las redes que sostienen sus actividades criminales.

De La Espriella aseguró que las operaciones contra el Clan del Golfo continuarán y sostuvo que la ofensiva de las autoridades está dirigida a desmantelar sus estructuras desde el interior, con el propósito de impedir que sigan ejerciendo control territorial, extorsionando a la población y financiando sus actividades mediante el narcotráfico.

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NAC- ESCUELAS CLAN DEL GOLFO Escuela de reclutamiento Foto: Getty Images

El presidente advirtió que su Gobierno mantendrá la persecución contra estas organizaciones criminales y que no permitirá que continúen intimidando a las comunidades en diferentes regiones del país.