Para este jueves, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles: advertencias, nuevos amores y sorpresas para los 12 signos del zodiaco

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este jueves, 19 de noviembre de 2026

Aries

“Si te cobraron quinientos de cooperación y el recibo dice trescientos, pregunta por la diferencia antes de soltar la mentada. En pareja, hablen de qué harían si a uno le sale trabajo en otra ciudad. Tus calzones caben en una maleta. Tus planes también merecen espacio”.

Tauro

“Si tu ex te dice que eres la única persona que le entiende y enseguida te pide que le cuides el perro, mira qué puntual le salió la nostalgia. Puedes decir que no. Y si quieres retomar algo que te hacía ilusión, empieza por lo que tienes a mano. Hasta esa bici con la llanta baja puede darte una buena tarde”.

Géminis

“Podría llegarte un mensaje de alguien muy querido y devolverte un recuerdo bonito. En el amor, si el faje fue de ocasión y hasta ahí te gustó, dilo sin prometer llamadas con los pantalones en la mano. Y si andas en soltería, compra esa entrada que siempre dejas para cuando alguien pueda acompañarte”.

Cáncer

“Si amaneciste recogiendo la basura de una bolsa rota, la mañana todavía puede componerse. Deja que cada quien dé sus propios avisos y usa ese rato en algo tuyo. Si se arma un viaje, pregunta cómo se reparten los cuartos antes de dar el anticipo. Luego te toca dormir junto al baño por andar diciendo que todo te da igual”.

Leo

“Si con tu pareja nomás hablas de quién compra el jabón, cambien de plan. Un viajecito puede ayudar, pero que cada quien organice algo. Y si una vieja amistad te pide que digas que estuvo contigo cuando ni la viste, que se consiga otro testigo. Tú esa noche cenaste cereal y punto”.

Virgo

“Si van a vender los chiles rellenos de tu tía, primero pónganle precio a sus horas de cocina. En el amor, alguien que te cae muy bien podría empezar a gustarte. Invítale a salir y deja que también te busque. Por un ‘me caes bien’ todavía no le tienes que enderezar la defensa”.

Libra

“Si alguien de lejos te interesa, una llamada puede decirte más que una semana de mensajes. Y si contaste un secreto familiar en la sobremesa, avísale a la persona que confió en ti. Mejor que se entere por tu boca antes de que la familia le organice hasta una colecta”.

Escorpio

“Si te piden que te bajes del carro dos calles antes para que nadie los vea juntos, pregunta por qué te andan escondiendo. Tú decides si ese trato te acomoda. En los dineros, un cambio de última hora podría dejarte juntar dos encargos y ahorrarte una vuelta”.

Sagitario

“Hay amistades que se saben tus descuentos y todavía te preguntan cuándo cumples años. Dale tu tiempo a quien se acuerda de ti sin pedirte un favor. También podrías conocer en persona a alguien de redes y descubrir que habla bajito, aunque en sus videos no pare ni para respirar”.

Capricornio

“Si tus amistades ya se turnan para contarte qué hiciste en la peda, bájale a tiempo. En el amor podría salir un faje de los buenos. Antes de hacerte ilusiones, pregunta qué busca la otra persona. Hay quien trae manos de pianista para el apapacho y el resto de la semana ni toca el timbre”.

Acuario

“Aguas con subir historias para que las vea una sola persona cuando ya tienes pareja. Si extrañas que en casa te digan que te traen ganas, dilo de frente. Y si cae ese pago pendiente, repón primero lo que sacaste del sobre de los recibos. Si sobra, date tu gustito”.

Piscis

“Si te preguntan cómo les queda el pantalón, contesta lo del pantalón. La regada que hicieron en la boca ya ni viene al caso. Podría salirte un proyecto fuera de la ciudad. Confirma quién cubre el traslado y, si te queda una mañana libre, date ese paseo que traes en mente”.