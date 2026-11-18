El expresidente de Colombia Iván Duque conversó con la periodista Eva Rey en el pódcast Me Vale, donde dejó de lado el tono político para compartir anécdotas familiares, su experiencia en un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico y su postura sobre las relaciones personales tras salir de la Casa de Nariño.

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Aunque durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro mantuvo un perfil discreto en los medios de comunicación, en los últimos meses Duque ha retomado su presencia en espacios de opinión.

En esta ocasión, más allá de analizar los primeros 100 días de la administración de Abelardo de la Espriella, el exmandatario sorprendió al mostrar su lado más cotidiano y musical.

Durante la charla, Duque explicó que prefiere construir amistades genuinas antes que contactos por conveniencia política, una actitud que suele generarle bromas con sus hijos, a quienes describe como mucho más reservados. Para ilustrarlo, relató un episodio ocurrido durante un viaje al Mundial de Fútbol junto a su hijo Matías.

Según contó en el programa, ambos subieron a un autobús y Duque comenzó a conversar de manera espontánea con el pasajero sentado a su lado, algo que a su hijo le pareció vergonzoso.

Sin mencionar su pasado como jefe de Estado, descubrió que con quien hablaba era el presidente de la Federación de Fútbol de Puerto Rico. Quince días después, aquel desconocido le escribió para invitarlo junto a su hijo a un concierto de Bad Bunny.

Aunque no pudo asistir a esa fecha en particular, el expresidente reveló que ya había visto al artista puertorriqueño en vivo durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, conocido como el ‘Choli’, tras ser invitado por un grupo empresarial luego de dictar una conferencia en San Juan.

Lejos de mostrarse ajeno a los sonidos como el reguetón, Duque elogió la propuesta artística del intérprete puertorriqueño. Aseguró que, aunque no se considera un seguidor fanático, quedó impresionado con la puesta en escena, el uso de orquesta en vivo y la integración de la música tradicional en su álbum Debí Tirar Más Fotos.

“Lo respeto como músico, me parece monumental lo que él ha hecho por la música de nuestra región, pero ese fue de los mejores conciertos en los que he estado”, afirmó el exmandatario, destacando canciones como Nuevayol y Lo que le pasó a Hawaii, cuyo trasfondo social llamó su atención al punto de comprar el disco en formato de acetato.

Ante las preguntas de Eva Rey sobre sus habilidades en la pista de baile, el expresidente aseguró que disfruta mucho bailar, especialmente salsa, y bromeó sobre cómo ese talento fue clave en su relación con su esposa, María Juliana Ruiz: “María Juliana es bailarina. Si yo no hubiera sabido bailar, me hubiera cancelado de inmediato”.

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En la conversación también hubo espacio para hablar de sus vínculos con líderes internacionales. Duque mencionó que mantiene una relación cercana y sin intereses de por medio con el exprimer ministro británico Boris Johnson, con Cherie Blair y con el presidente estadounidense Donald Trump, con quien compartió brevemente en un palco durante la final del Mundial de Clubes, acompañado del expresidente argentino Mauricio Macri.

Finalmente, el exmandatario señaló que atraviesa una etapa de tranquilidad personal, enfocada en la docencia, su fundación y la reconciliación con personas de las que se distanció por diferencias políticas.