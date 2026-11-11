Defensora del Pueblo reaccionó al cruce de argumentos entre Santos y Duque por el Acuerdo de Paz: “Un deber y una obligación”

En la mañana de este miércoles, los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque protagonizaron un tenso cruce de argumentos sobre los Acuerdos de Paz con las Farc que no pasó desapercibido por Iris Marín, la defensora del Pueblo organizadora del evento.

El expresidente Juan Manuel Santos defendió el acuerdo de paz y la JEP: “La verdad está bajo fuego”

“Tras casi 10 años, la JEP sigue en deuda con Colombia”: expresidente Iván Duque

Tras el cumplimiento de los 10 años de este acuerdo, Santos —quien lo firmó— lo defendió y aseguró que el empoderamiento de los grupos armados actual se debe al incumplimiento y no a estos recordados acuerdos negociados en La Habana.

“Se ha querido atribuir cínicamente el deterioro de la seguridad a la firma del acuerdo. No pueden estar más equivocados. Ese deterioro es consecuencia de no haber implementado el acuerdo plenamente (...) es consecuencia de no haberlo implementado y de la falta de una política efectiva de seguridad”, dijo Juan Manuel Santos.

En respuesta, Iván Duque cuestionó la JEP —creada en el marco de los acuerdos— y los resultados de los mismos, pues criticó que tras una década de la firma no se evidencien condenas ejemplarizantes para los miembros de la guerrilla.

“Los colombianos también tenemos que reclamarle a la JEP que las medidas de reparación de las víctimas no han sido efectivas”, dijo Duque y, seguido, le dijo puntualmente a Santos: “La paz no es de un partido, no es un premio ni es de una persona”.

Iván Duque y Juan Manuel Santos en el evento de la Defensoría del Pueblo para conmemorar los 10 años de los Acuerdos de Paz en Colombia. Foto: Semana.

Y, al cierre del evento, Iris Marín, la defensora del Pueblo, se refirió a lo dicho por los exmandatarios: “Todos somos amigos, amigas, cómplices de la paz y podemos trabajar conjuntamente por esa finalidad”.

“Destaco especialmente que ambos expresidentes hayan hablado de cómo la polarización ha impedido, dificultado o retrasado el camino de la paz en Colombia”, añadió Marín.

Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Álvaro Uribe la emprende nuevamente contra Juan Manuel Santos por el proceso de paz con las Farc y desempolva una pelea histórica

La defensora concluyó que el país necesita este tipo de diálogos incómodos y difíciles para la construcción de la paz en los territorios, y celebró la posibilidad de compartir estas diferencias aunque no siempre logren colocar de acuerdo a las partes.

“Celebro que hoy podamos hablar de estas diferencias, aunque no necesariamente nos pongamos de acuerdo, y celebro también que todos y todas, no solo los expresidentes, sino también quienes nos acompañan desde esta mañana, han hablado de la obligación, el compromiso y el deber de cumplir con ese artículo 22 de la Constitución en el que el derecho a la paz es un deber y es también una obligación”, dijo finalmente Marín.