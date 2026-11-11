“Tras casi 10 años, la JEP sigue en deuda con Colombia”: expresidente Iván Duque

El expresidente Iván Duque participó de un evento conmemorativo organizado por la Defensoría del Pueblo en el que hizo varias críticas al Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Farc y a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que se creó con ese tratado.

Expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos protagonizaron un tenso momento en evento sobre el Acuerdo de Paz

“Tras casi 10 años, la JEP sigue en deuda con Colombia: no hay condenas proporcionales para los máximos responsables ni reparación efectiva a las víctimas. La paz exige justicia, legalidad y cero impunidad”, cuestionó el exmandatario.

Duque aclaró que en su gobierno tuvo un diálogo constante con los presidentes de la JEP y le apostó a la jurisdicción especial, pero considera que los resultados no son suficientes.

“Yo fui muy crítico de esa transicionalidad sin penas, pero entendí también en el diálogo con la doctora Linares y con el doctor Eduardo Cifuentes que podíamos darle apoyo y herramientas para materializar por lo menos anhelos institucionales”, destacó Duque.

Sin embargo, el expresidente reclamó que después de 10 años no se ven los resultados concretos. “Si nosotros como colombianos no podemos tener el derecho de exigirle a la JEP que no hemos visto condenas ejemplarizantes ni proporcionales a los máximos responsables, entonces para qué fue que construimos esta institucionalidad”, afirmó.

Duque pidió que la JEP garantice la reparación “efectiva” con los bienes de los antiguos miembros de las Farc que él considera que “no han sido entregados”.

Los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos participaron del encuentro. Foto: Semana.

El expresidente aclaró que sus críticas no buscan fragmentar, sino que se debe trabajar de la mano de la institucionalidad para esa búsqueda de la paz.

El exmandatario invitó al expresidente Juan Manuel Santos a que se deje de hablar de “enemigos de la paz” y que no se siga dividiendo al país. “La paz no es un partido, no es un premio, no es de una persona, es de todos los colombianos”, mencionó.

Por otro lado, Duque cuestionó el hecho de que Jesús Santrich, Iván Márquez, entre otros, hayan vuelto a las armas a pesar de haber firmado el acuerdo de paz.

“No nos llamemos a engaños. El señor Santrich fue capturado por narcotráfico antes de que yo asumiera la Presidencia de la República, el señor Iván Márquez, el Paisa, Romaña y otros tantos estaban de nuevo en las armas antes de que yo asumiera”, reclamó Duque.

El expresidente criticó que algunos de los firmantes del Acuerdo de Paz hayan llegado al Congreso sin antes haber reparado a las víctimas y “sin haber dicho la verdad”, además de los que volvieron a armarse ilegalmente,; lo que considera que ha afectado el acuerdo de paz.