La reacción de James Rodríguez a su primer gol con Atlético Nacional: alborotó las redes

Un grito de gol atascado estaba en la garganta de James Rodríguez. Afortunadamente para el histórico de la Selección Colombia, esa anotación que buscaba se dio en el último partido con la camiseta de Atlético Nacional.

Fue frente a Once Caldas, en el marco de la semifinal ida de la Copa BetPlay.

Cuando corría el minuto 81 del partido y todo se veía oscuro para el verde, apareció el mago con su luz para iluminar el césped con un golazo.

Video: el golazo de James Rodríguez con sonido ambiente y grabado desde la tribuna

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Pase largo desde atrás de William Tesillo, recepción al pecho del marcado con la número 23 de Nacional que dirigió el balón al punto exacto que deseaba para luego sacar un zurdazo que dejó sin respuesta alguna a Joan Parra.

Como era de esperarse la anotación tuvo repercusión en todo el país, se produjeron comentarios como el de Carlos Antonio Vélez quien solo pudo aplaudir la obra de James que hizo recordar sus mejores épocas.

James alborotó las redes

Hacia el medio día de este miércoles Rodríguez lanzó a las redes una publicación para celebrar su primera anotación con Atlético Nacional.

En el mensaje adjunto a unas cuantas fotos propias de la acción y celebración posterior puso: “El primero con el más grande, Atlético Nacional”.

Una vez fui publicada dicha frase y las imágenes los comentarios no dejaron de aparecer. Exjugadores, compañeros actuales e hinchas de James le han ido sumando las cifras al contenido que ya va por los 50 mil likes y más de 1.000 comentarios.

Fredy Guarín, excompañero de club y selección del volante le respondió: “Control pico y chauuuu”.

William Tesillo que fue el asistidor para el primer tanto de James vestido con la verdolaga puso: “El control todo mi hermano”.

Steven Mendoza desde Brasil donde juega para Athletico Paranaense le manifestó su admiración: “Mi 10 ❤️👏🏾 el primero de muchos. Dios me lo bendiga y me lo proteja siempre".

Otra página para su historia

Varios datos importantes quedaron registrados para la historia de James después de haber marcado su primer gol con Atlético Nacional.

Volvió a marcar en el fútbol profesional colombiano después de 19 años. Su último gol había sido en 2007 con Envigado, en la segunda división del FPC.

Su último gol había sido en 2007 con Envigado, en la segunda división del FPC. Ya anotó en 2 de los 4 torneos posibles en Colombia. Le faltan la Liga y la Superliga.

Volvió a marcar después de 11 meses y 23 días. Su anterior gol había sido con la Selección Colombia ante Australia (3-0), el 18 de noviembre de 2025.

James Rodríguez cortó una racha de 11 meses y 23 días sin marcar. 🇨🇴 Este había sido su último gol, de penal y ante Australia con la Selección Colombia en noviembre de 2025: https://t.co/rv0mKwrD00 — Samuel Vargas (@SVargasOK) November 11, 2026

Volvió a marcar con un club después de 1 año, 1 mes y 6 días. Su último tanto había sido con Toluca ante León (4-2), el 4 de octubre de 2025. En Minnesota no anotó.

Su último tanto había sido con Toluca ante León (4-2), el 4 de octubre de 2025. En Minnesota no anotó. Venía de convertir tres penales consecutivos. Con balón en movimiento, volvió a marcar después de 1 año, 2 meses y 6 días. Su anterior gol de este tipo fue ante Bolivia (3-0), el 4 de septiembre de 2025.

Lucas González en el cuadro paisa le mantiene la confianza y buscan en conjunto que James levante algún título en el país; escenario que le falta en su exitosa carrera.