Lucas González sigue enganchado en una pelea con la Selección Colombia por llamarle jugadores en medio de las finales de Liga y Copa BetPlay durante el 2026-II.

En la noche del pasado martes volvió a lanzar un comentario donde reclamó las pocas variantes que le quedan en su plantel después de que le sean arrebatados ocho jugadores.

Durante la rueda de prensa postprimera semifinal vs. Once Caldas de Copa donde empataron 1-1 en el estadio Palogrande, detalló cada uno de los casos que lo obligan a reinventarse.

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“Nosotros, todos los equipos, dependemos de los jugadores que tenemos y, con ellos, intentamos plantear los partidos. Ahora no tenemos a todos nuestros jugadores disponibles. Tenemos cinco jugadores con la Selección Sub-17, dos jugadores —uno de ellos titular, Felipe Marín— con la Selección Sub-20 y otros dos con la selección mayor”, puntualizó.

A pesar de manifestar que “estamos muy orgullosos de que todos ellos estén allá”, no se siente del todo conforme porqué “cuando se te juntan tres convocatorias y pierdes ocho jugadores del equipo profesional, lógicamente las variantes se te limitan. Es normal”.

🗣️ “Perdimos 8 jugadores del equipo profesional porque están con las selecciones Colombia, estamos muy orgullosos, pero las variantes se te limitan. ¿Qué pasa si Milton Casco se cansa? Somos Nacional, es lo que es” 🟢 Lucas González, entrenador de #AtléticoNacional https://t.co/L5MebUkG8s — Diegol (@diegoooool__) November 11, 2026

Y, posterior a ello, fue que emitió dos cuestionamientos con el caso puntual de un jugador experimentado que requiere sí o sí ser cambiado: “Milton Casco tiene 38 años. ¿Qué pasa si Milton se cansa? ¿A quién ponemos? Ya ni siquiera digo si se golpea o se lesiona”.

“Tampoco teníamos disponibles ni a César ni a Neider. Estos chicos vienen de acumular minutos y ahora tenemos pocas alternativas para poder cambiarlos”, refirió de otros nombres.

Pies en la tierra

A Atlético Nacional se le exige por la nómina que tiene, pero González se defiende cuando no se logran los resultados que se espera del verdolaga.

En la misma rueda puso en contexto la situación y dio mérito al rival: “Somos Nacional, es lo que es, y estamos muy orgullosos de que nuestros jugadores vayan a la Selección Colombia. Lógicamente, eso nos limita para partidos como estos. Cuando te enfrentas a un rival como este, no es realista pensar que vas a ganar todos los partidos 3-0, 4-0 o 5-0″.

De cara al futuro cercano donde aún tienen dos duelo más con Once Caldas, uno por Liga en la fecha 19 y otro más por Copa que será la decisiva semifinal vuelta, anticipó que deberá ajustar para lograr los objetivos.

“Esto nos pone, como siempre, los pies en la tierra y nos lleva a pensar en el siguiente partido. Esperemos que los chicos estén bien, porque tampoco tenemos muchas alternativas desde el punto de vista de la convocatoria. Esperemos no haber perdido a nadie hoy por golpes. Ya viene un siguiente partido que evaluaremos y después otro por Copa, otra vez contra ellos, en el que esperamos intentar asegurar la clasificación a la final”, resumió.

Lorenzo le contestó

Después de que González calificara de ‘incoherente’ el llamado de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez a la Tricolor, Néstor Lorenzo le respondió.

Néstor Lorenzo ya cuenta con Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo en la concentración. Foto: Getty Images // Colprensa

“Si hay algo que caracterizó a este proceso es la coherencia. Debe ser un orgullo para el club, un club que trabaja también en la parte formativa, y que debe ser un orgullo para el club que los jugadores vengan a la Selección, ¿no?”, contrastó.

También el argentino le pidió que, en caso tal de tener algún reparo, se lo podría comunicar y no salir a decirlo a la prensa en general.