Néstor Lorenzo le responde la queja a Lucas González: esto dijo por convocar a Rengifo y Velásquez

Néstor Lorenzo le respondió a Lucas González este lunes, 9 de noviembre de 2026, luego de que el técnico de Atlético Nacional se quejara de la convocatoria de dos de sus jugadores a la Selección Colombia: Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez.

Carlos Antonio Vélez opinó sobre el reclamo tras los llamados de Rengifo y Velásquez a Selección Colombia

Lucas González, DT de Nacional, se quejó por decisión de Néstor Lorenzo: “No es coherente”

Concretamente, horas después de que se publicara la convocatoria de la Selección Colombia, que salió a la luz el viernes 6 de noviembre, Lucas González dijo: “Lo que no es coherente es que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de fuera”.

Y añadió: “Álvaro Montero, por ejemplo, se queda él para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir porque si no el club es sancionado. Entonces hay que encontrar una forma de que esto no pase”.

Néstor Lorenzo sobre la queja de Lucas González: “Está de más”

En diálogo con RCN, Néstor Lorenzo abordó la queja de Lucas González en dos partes: el no llamado de Álvaro Montero, y la convocatoria de Samuel Velásquez junto a Juan Manuel Rengifo.

“Mira, si hay algo que caracterizó a este proceso es la coherencia y te lo pueden decir los arqueros involucrados. En la convocatoria anterior (septiembre-octubre) le dije a Vargas: ‘no vas a venir en esta, vas a venir en la otra’, porque eran los dos arqueros que quedaron del Mundial, Vargas y Montero, con los cuales estamos conformes y van a seguir en el proceso”, arrancó afirmando Lorenzo.

“Y a Montero le dije: ‘vas a venir en esta (septiembre-octubre) no vas a venir en la otra (noviembre)’. Yo no sabía que Boca Juniors iba a llegar a la final, entonces no tiene nada que ver lo que dijo Lucas. Además, debe ser un orgullo para el club, un club que trabaja también en la parte formativa, y que debe ser un orgullo para el club que los jugadores vengan a la Selección, ¿no?”, añadió.

Finalmente, cerró: “Si se hubiera quejado en algún momento el técnico de la Almería, cuando le traje a Luis Suárez, que se estaban jugando el campeonato en la B de España, lo entiendo. Pero que se queje el técnico de Nacional, con el plantel que tiene, me parece que está de más”.