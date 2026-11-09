Esta fue la causa de muerte de Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: presentaba mejora, pero tuvo complicaciones

La tragedia que golpeó a la agrupación de Kbeto Zuleta sumó una nueva víctima. Radamel Uribe Navarro, quien se desempeñaba como corista y primera voz del conjunto vallenato, falleció en la madrugada del domingo, 8 de noviembre, luego de permanecer hospitalizado durante casi dos semanas por las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito.

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El músico murió en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar. Según informó el diario regional El Pilón, su fallecimiento se produjo hacia las 2:00 de la mañana y fue confirmado por el mánager de la agrupación y familiares que se encontraban en el centro asistencial.

Sobre las circunstancias que rodearon su muerte, personas cercanas al artista señalaron que una complicación respiratoria habría deteriorado su condición.

De acuerdo con versiones conocidas posteriormente, Uribe habría desarrollado una neumonía que agravó las afectaciones pulmonares derivadas del accidente.

El corista incluso había presentado algunas señales de recuperación, pues días antes habría despertado y dejado de necesitar asistencia respiratoria artificial.

Sin embargo, su evolución médica cambió y no consiguió superar las complicaciones que enfrentaba.

“En los últimos días su estado de salud se complicó drásticamente a causa de un severo cuadro de neumonía, una marcada elevación en los niveles de bilirrubina y severas fallas respiratorias”, reseñó El Pilón.

De igual manera, durante las honras fúnebres, se comentó el cambio drástico que se dio

“La muerte de Radamel nos toma muy por sorpresa porque precisamente hace unos tres o cuatro días nos habían dicho que había tenido mejoría, que ya había despertado, ya le habían quitado la respiración artificial”, indicó Publimetro.

El accidente ocurrió el 26 de octubre, cuando el autobús que transportaba a los integrantes de la agrupación cayó al río Ariguaní, en el corredor vial entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar. El grupo regresaba de cumplir un compromiso musical en Sincelejo, Sucre.

Con la muerte de Uribe, ya son tres los integrantes del conjunto que perdieron la vida por cuenta de esta emergencia. Los otros dos fueron Geovanny Lobo, también corista, y Harold Santana, guitarrista, quienes fallecieron el día del siniestro.

Radamel llevaba cerca de seis años trabajando con Kbeto Zuleta y anteriormente había hecho parte de la agrupación de Peter Manjarrés.