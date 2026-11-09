Toyota revela qué necesita para volver a ensamblar vehículos en Colombia tras el impulso del Gobierno De La Espriella

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha estado interesado en impulsar el sector automotor colombiano mediante el desarrollo de proyectos en conjunto con varias marcas reconocidas, entre ellas Toyota.

¿Por qué el Gobierno De La Espriella quiere que Colombia sea potencia automotriz? La apuesta tras la inversión con Renault

Las acciones de la administración van en coyuntura con los grandes números que el mercado ha demostrado durante lo recorrido del 2026, además de la apuesta que se ha visto hacia la movilidad sostenible.

Los reportes de la ANDI y Fenalco han registrado que, con corte hasta el mes de octubre de este año, se han matriculado un total de 279.387 unidades nuevas en el país, lo que ha derivado en un crecimiento del 39,5% frente al mismo periodo de 2025 y superando los números registrados durante todo el año anterior.

Las recientes cifras han derivado en acciones del Gobierno Nacional, que busca por distintas formas promover a Colombia como una nación con la capacidad de atraer inversión, generar empleo y fortalecer proveedores locales.

Uno de los casos más recientes fue el acuerdo de una inversión de US$ 150 millones con la planta Renault Sofasa, siendo uno de sus puntos principales la fabricación de un nuevo vehículo en Colombia, además de la aplicación de nuevas tecnologías, impulsar la producción nacional y atender los mercados de países latinoamericanos desde Colombia.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, destacó la importancia de generar confianza para atraer inversiones que se traduzcan en producción, innovación, empleo y nuevas oportunidades para el país. Foto: MinCIT

“Eso es lo que queremos desde el Gobierno: convertir la confianza en inversión; la inversión en producción; y la producción en empleo, innovación y exportaciones. Nuestro mensaje a los inversionistas es claro: Colombia quiere competir por proyectos que generen valor a largo plazo. Para conseguirlo necesitamos seguridad jurídica, reglas previsibles, trámites sencillos y diálogo con el sector productivo”, comentó el ministro de Comercio, Mauricio Gómez.

El Gobierno Nacional ha mantenido conversaciones con otras marcas del sector automotor, entre ellas Mazda y Toyota, con las que se busca establecer posibles proyectos que ayuden a seguir fortaleciendo lo que se vive en el mercado.

“Estamos trabajando, por ejemplo, para que Mazda pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia, para que Toyota evalúe a nuestro país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos. Aquí les vamos a dar todas las garantías”, afirmó el presidente Abelardo De La Espriella durante una de sus alocuciones presidenciales.

En el caso de Toyota, el presidente de la marca, Hiroshi Yonenaga, habló sobre la posibilidad de volver a ver a la fabricante ensamblar vehículos en Colombia, explicando las condiciones que él considera necesarias para que esto ocurra.

El presidente de Toyota, Hiroshi Yonenaga, se refirió a la posibilidad de retomar el ensamblaje de vehículos en Colombia. Foto: Bloomberg via Getty Images

“Personalmente, en el futuro quiero hacer más cosas, entre ellas ensamblar. Pero para hacerlo se necesitan volumen y competitividad. Primero, hay muchas cosas que debemos hacer nosotros mismos: bajar costos, cultivar más clientes y buscar oportunidades de exportación para alcanzar volumen. También hay que trabajar con la industria automotriz y, en ocasiones, con los gobiernos, en la competitividad del país y en las tecnologías”, comentó en diálogo con La República.