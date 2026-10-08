Gobierno de Abelardo De La Espriella inicia conversaciones para el regreso de Mazda al país

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia iniciaron conversaciones con representantes de Mazda para explorar el posible regreso de la compañía a Colombia, con alternativas que incluyen la instalación de una planta de ensamblaje, inversiones industriales y la vinculación de empresas nacionales a su cadena de suministro.

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El acercamiento se concretó durante una reunión entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y representantes de la automotriz japonesa. Según el Ministerio, el encuentro da continuidad a los contactos establecidos durante la visita del Gobierno colombiano a Tokio en las últimas semanas.

“Fuimos a Tokio hace unas semanas y dijimos que queríamos ver a Mazda en Colombia. Aquí están. Aquí estamos hablando con ellos, abriéndoles las puertas del país y diciéndoles que los queremos de vuelta en Colombia”, afirmó Gómez Amín.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Durante las conversaciones se analizaron posibles iniciativas de inversión industrial y cooperación con proveedores colombianos, especialmente en el desarrollo y suministro de autopartes. También se planteó la posibilidad de incorporar empresas nacionales como proveedoras de accesorios, repuestos y componentes.

La eventual instalación de una planta de ensamblaje dependerá de los estudios de viabilidad y de las decisiones que adopte Mazda. Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa de exploración de oportunidades, sin que el comunicado oficial precise montos de inversión, plazos de ejecución o una decisión definitiva de la compañía.

El ministro manifestó la disposición del Gobierno para acompañar la evaluación de los proyectos. “Yo voy a hacer como ministro lo que tenga que hacer para que ustedes monten su planta aquí en Colombia”, señaló.

Gómez Amín también indicó que el Ministerio trabajará en condiciones para favorecer la inversión de largo plazo, con seguridad jurídica, seguridad física y reglas claras.

Se busca el regreso de Mazda a Colombia. Foto: Kyodo News via Getty Images

De concretarse las iniciativas, estas podrían ampliar la participación de proveedores colombianos en la industria automotriz, impulsar la actividad manufacturera y abrir oportunidades de empleo. Asimismo, la integración de empresas locales podría facilitar su participación en cadenas de valor y mercados de otros países de la región.

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El Ministerio enmarcó las conversaciones en la denominada ‘Misión Crecer’, una estrategia del Gobierno orientada a atraer inversión nacional y extranjera, impulsar la producción y promover el crecimiento económico.