Bancolombia informó sobre fallas e intermitencias en sus servicios de transferencia de dinero hacia Nequi, situación que podría afectar a los usuarios que intentan enviar recursos entre ambas plataformas.

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El anuncio fue realizado por la entidad financiera a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la que confirmó que se presentan inconvenientes con este servicio y aseguró que su equipo técnico trabaja para solucionarlos lo antes posible.

“En este momento tenemos intermitencias con las transferencias con Nequi. Estamos trabajando para solucionarlo lo más pronto posible”, señaló el banco en su mensaje.

@overdrivesf @Nequi @overdrivesf En este momento tenemos intermitencias con las transferencias con Nequi. Estamos trabajando para solucionarlo lo más pronto posible. Muchas gracias por tu comprensión paciencia. Te saluda, Santi R. — Bancolombia (@Bancolombia) November 20, 2026

La situación ha generado dificultades para los clientes que utilizan esta opción para mover dinero entre sus cuentas de Bancolombia y Nequi, dos de las plataformas financieras más utilizadas en Colombia para realizar operaciones digitales y transferencias de dinero.

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Aunque la entidad confirmó que existen inconvenientes, hasta el momento del anuncio no entregó mayores detalles sobre las causas que originaron las fallas ni especificó cuánto tiempo podría tardar el restablecimiento completo del servicio.

@Bancolombia Acabo de realizar una transferencia a Nequi desde la aplicación. El dinero fue debitado de mi cuenta, pero aún no se ve reflejado en Nequi y tampoco he recibido el comprobante de la transacción. Solicito que por favor verifiquen qué ocurrió con mi dinero. — Andres Murillo (@akvaloyes) November 20, 2026

Por ahora, Bancolombia indicó que se encuentra trabajando para normalizar las operaciones. Sin embargo, los usuarios que necesiten realizar transferencias deberán estar atentos a las actualizaciones que publique la entidad a través de sus canales oficiales.

Fallas en las transferencias de Nequi. Foto: Nequi / Bancolombia / Canva / Fondo generado con IA

Es importante tener en cuenta que las intermitencias pueden ocasionar demoras o dificultades al momento de completar una operación.

Por esta razón, se recomienda a los clientes verificar el estado de sus movimientos antes de intentar realizar nuevamente una transferencia, sobre todo si la aplicación muestra algún mensaje de error o si el dinero no aparece reflejado inmediatamente en la cuenta de destino.

Desde anoche me hicieron una transferencia desde Estados Unidos y a esta hora aún no se refleja en mi cuenta @Nequi — cristian herrera (@cristianjhm) November 20, 2026

Asimismo, si una transferencia parece haber quedado pendiente, lo más conveniente es revisar los movimientos y comprobantes de ambas plataformas antes de repetir la operación, con el propósito de evitar posibles envíos duplicados.

Bancolombia no precisó una hora para la recuperación del servicio, por lo que se espera que la entidad informe oportunamente cuando las transferencias con Nequi vuelvan a funcionar con normalidad.

Mientras tanto, los clientes pueden consultar los canales oficiales de Bancolombia y Nequi para conocer el estado de sus plataformas y recibir información sobre la solución de estos inconvenientes.