La Superintendencia de Industria y Comercio anunció que revisará y verificará una denuncia respecto a siete procesos de selección con presuntas prácticas restrictivas para contratar proyectos con el Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia (Foncolombia) por cerca de $120.000 millones.

Esta es la acusación de la Fiscalía contra el alcalde de Barrancabermeja, denunciado por el presidente Abelardo De La Espriella

La denuncia detalla siete procesos de selección relacionados con obras viales, infraestructura educativa, granjas solares e interventorías en Barrancabermeja, que sumados ascienden a $120.000 millones, pero para los cuales, en su mayoría, se presentó un único oferente.

Dentro de la denuncia se menciona a las empresas Conyser S.A.S., Servicios Industriales de Barrancabermeja S.A.S. (Serinb), Iluminaciones y Construcciones de Colombia S.A.S. (Iconscol), empresas vinculadas a Jorge Humberto Argüello Beltrán y Yoleida Calderón Bohórquez.

También se denuncia una presunta falta de publicación de los procesos de contratación en el SECOP, la coincidencia de una oferta con el presupuesto oficial y la pérdida de puntaje de un competidor por omitir documentos básicos.

“La entidad dispuso la priorización del trámite a través de la Delegatura para la Protección de la Competencia (...) Estos señalamientos serán objeto de evaluación y verificación por parte de la entidad”, detalló el comunicado de la SIC.

¿Cuál fue la denuncia del presidente De La Espriella?

El presidente denunció estos hechos de presunta irregularidad en contratación pública el pasado 18 de noviembre y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía.

Según De La Espriella, hubo irregularidades en el manejo de más de $119.000 millones en recursos de regalías del municipio de Barrancabermeja, los cuales fueron presuntamente trasladados por la Alcaldía al Foncolombia para adjudicar siete procesos contractuales que no fueron publicados en el SECOPP II.

Además, seis de los siete procesos contaron con un único oferente y fueron adjudicados a empresas vinculadas Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como ‘el Bachiller’, justo en períodos previos a elecciones legislativas y presidenciales.

Por estos hechos, el presidente solicitó a al Fiscalía General de la Nación investigar presunto interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias de particular y prevaricato por acción.