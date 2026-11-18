La holding multienergética Promigas, con presencia en Colombia y Perú, presentó sus resultados financieros y operativos correspondientes al tercer trimestre de 2026.

El déficit de gas dejó de ser algo pasajero; el abastecimiento pende de un hilo. Revelador informe de Promigas

Al cierre de septiembre, la compañía registró ingresos consolidados por $5,47 billones, un EBITDA de $1,81 billones y la incorporación de aproximadamente 184.000 nuevos usuarios al servicio de gas natural.

Con estas nuevas conexiones, la empresa alcanzó un total de 7,7 millones de clientes de gas natural y energía eléctrica en ambos países, lo que representa un impacto positivo para cerca de 26 millones de personas en 1.119 poblaciones.

Paralelamente, su filial Surtigas expandió la cobertura del servicio con la conexión de dos nuevos municipios en los departamentos de Sucre y Bolívar.

Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas. Foto: Cortesía

En materia financiera, Promigas reportó una utilidad neta consolidada de $674.672 millones. El EBITDA acumulado de $1,81 billones estuvo respaldado en un 73 % por el negocio de infraestructura de gas y en un 27 % por la unidad de bajas emisiones, reflejando una estabilidad operativa impulsada por la eficiencia y el control de costos y gastos.

“Nuestro compromiso es entregar energía confiable, hoy y en el largo plazo, a las comunidades donde operamos, mientras diversificamos nuestras fuentes de ingresos”, señaló Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

A esto se sumó la emisión de bonos híbridos por US$920 millones a 30 años para el prepago de deuda, lo que derivó en la mejora de la perspectiva crediticia por parte de Moody’s (a estable) y el retiro de la observación negativa por parte de Fitch.

En el segmento de infraestructura, la red de transporte de gas de la compañía atendió el 59 % de la demanda nacional, con un volumen promedio de 611 Mpcd (un aumento del 25 % frente al mismo periodo de 2025) y un pico histórico de 716 Mpc en septiembre.