Aunque el sector comercio tuvo un crecimiento moderado en octubre, impulsado por ventas de Halloween y con comportamientos dispersos en los subsectores, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, no dejó de enfatizar la necesidad de que el alza en el salario mínimo se negocie con sensatez.

En la Bitácora Económica del Comercio, que fue divulgada este miércoles 18 de noviembre, el 34 % de los encuestados afirmó que sus ventas fueron superiores a las registradas en igual mes del año anterior, mientras que el 35 % reportó ventas similares al 2025.

Salario mínimo 2027: definen cronograma para negociar alza, tras concluir reunión tripartita

Según Cabal, el panorama del comercio sigue envuelto en las dificultades que plantea un entorno económico complejo. Si bien para este fin de año aún hay expectativas de consumo y los llamados Black Days, en los que se activan promociones a granel, tienen optimistas a los comerciantes, el 2027 podría ser uno de los años más difíciles para la economía colombiana.

Mesa tripartita de negociación del salario mínimo 2027 Foto: Mintrabajo / Cortesía

No en vano, se espera una inflación más alta de lo que se proyectaba hace unos meses, cuando aún no había fenómeno del Niño, y el crecimiento del PIB ya está enviando señales de que seguirá siendo débil.

Por ello, el gremio de comerciantes, que es altamente generador de empleo, afirma que la negociación del alza en el salario mínimo debe hacerse, teniendo en cuenta que “el país está viviendo en época de vacas flacas”.

Aunque Cabal destacó que, en la nueva administración del país, “la orgía y el derroche terminaron”, no se puede desconocer que es necesaria la cautela.

Según afirma el dirigente gremial, los sectores económicos esperan que el incremento del salario mínimo se defina con los criterios técnicos, es decir, que la cifra se base en el dato de inflación y la productividad. “Esas dos variables, principalmente, deben ser parte del estricto criterio para negociar”.

Un solo dígito

Como vocero de los empresarios, que son los mayores empleadores en el país, Cabal reconoce que, generalmente, cuando hay negociación del salario mínimo, quedan ante la opinión pública como los malos del paseo, cuando están tratando de frenar los efectos que ya se dieron y siguen en Colombia, provenientes de aumentos desmedidos del ingreso base para el trabajo formal.

De ahí que el presidente de Fenalco insista en que el alza que se defina, ya sea por acuerdo o por decreto unilateral, no debería ser de más de un dígito.

Cabal, además, puso de presente que también está en el horizonte la Ley de Rescate Económico, que también podría golpear a los sectores productivos del país. Por ello, dijo que, si bien los empresarios suelen quedar en una posición incómoda, porque deben defender aumentos moderados, en realidad se está pensando a futuro, en la protección del empleo y el estímulo a la generación de nuevas oportunidades laborales.