El 26 y 27 de noviembre serán fechas claves para el arranque de la negociación del alza en el salario mínimo 2027, la discusión más importante de cada fin de año en Colombia.

Luego de concluir la reunión de este miércoles 18 de noviembre, se definieron los días en los que se tomarán decisiones, con la expectativa de que se llegue a un acuerdo para aplicar el incremento del próximo año.

La ministra de Trabajo, Natalia López, como presidenta de la mesa de concertación de política salarial, en donde se evalúa y define el incremento que se aplicará, fue la encargada de aprobar el cronograma, que inicia con el conocimiento y evaluación de las variables que hacen parte de la fórmula y que son las que técnicamente se toman en cuenta para establecer el aumento.

El 26 de este mes el espacio será para la subcomisión de productividad, en la cual, el protagonista del encuentro es el Dane, que entrega oficialmente ese dato, uno de los dos más importantes para que las partes empiecen a poner las cifras alrededor de las cuales promoverán la puja, en busca de llegar a un punto medio al final de la negociación.

Cronograma de negociación del Salario Mínimo 2027 Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Entre tanto, para el 27 está previsto que se de oficialmente el inicio porque para esa fecha se definió la instalación de la mesa tripartita, de la cual hacen parte sindicatos, empresarios y el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, como mediador. Ese viernes ya se tendrá sobre la mesa el dato del PIB (tercer trimestre de este año, pues es el más reciente), al igual que los datos del comportamiento del mercado laboral, que también son altamente valorados a la hora de la negociación. Todas esas cifras son certificadas por el Dane, entidad que, además, hará la sustentación de las mismas.

Ministra de Trabajo Natalia López, y Percy Oyola, sindicato CGT Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Después de la celebración de las velas

El dato de inflación de noviembre, que también es definitivo para el salario mínimo, será dado a conocer por el Dane el 7 de diciembre después de las 6 de la tarde. Por lo tanto, la negociación entrará en una etapa más dinámica el 9 del último mes del año, cuando retomen las conversaciones, ya con los argumentos necesarios para ahondar en la discusión sobre la cifra.

De hecho, el día escogido para la presentación de las propuestas es el 10 de diciembre, lo que posteriormente dará paso a las jornadas de concertación, que se podrán extender hasta el 15 de diciembre como primer corte, ya que ese día es el vencimiento del plazo legal para que se tenga un acuerdo.

Si para esa fecha no ha habido humo blanco, la mesa de concertación contará con una especie de “tregua” para volver a hablar y tratar de que las partes cedan, que es el fin último de una negociación.

Es en ese lapso en el que se presentan las salvedades de cada argumentador, pero en particular, esta jornada tendrá lugar el 17 de diciembre.

El 18 del mismo mes el espacio es para el estudio de dichas salvedades, mientras que, si para el 24 de diciembre no hay acuerdo, ya se empieza la preparación del decreto unilateral, tarea que corresponde al gobierno nacional.

La fecha límite para la expedición del decreto que establecerá el nuevo salario mínimo, que regirá a partir del 1 de enero de 2027, es el 30 de diciembre, ya sea que se haya logrado acuerdo o no.

¿De cuánto es hoy?

El salario mínimo en la actualidad es de $1.750.905, a lo que hay que sumarle $249.095 que corresponden al auxilio de transporte, lo que implica que este ingreso salarial que reciben 2.400.000 colombianos que trabajan en la formalidad llegó a $2.000.000.

Expectativa total por lo que sucederá este año.