Arranca el pulso por el incremento del salario mínimo: ¿subirá uno o dos dígitos?

El próximo 18 de noviembre, una semana antes de lo previsto, se instalará la mesa tripartita de concertación para definir el salario mínimo de 2027. La discusión es clave después del aumento del 23 por ciento que para este año decretó el entonces Gobierno Petro a finales de 2025, basado en el salario mínimo vital, que descuadró presupuestos e impulsó la inflación, que aún no cede.

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De hecho, la demanda contra esa decisión avanza en el Consejo de Estado a la espera de ratificarse los elementos necesarios para la definición de aumento del salario mínimo y sentar un precedente jurídico.

Según Anif, la negociación del salario mínimo de 2027 deberá buscar preservar el poder adquisitivo de la moneda, pero también tener en cuenta la compresión salarial y el aumento de creación de ocupaciones informales que generó el incremento en 2026, además de presiones inflacionarias por excesos de demanda y crecimiento moderado del aparato productivo. A todo lo anterior se suman las implicaciones fiscales que tuvo el incremento del mínimo, no solo en el costo de la nómina, sino también en el pago de pensiones, en un escenario de alta estrechez fiscal.

“El principio fundamental es que se logre un acercamiento entre las empresas y los sindicatos, y ahí estaremos nosotros para garantizar que sea un mecanismo que le permita al ciudadano preservar su poder adquisitivo. En la medida en que vaya avanzando la negociación, tiene que encontrar un punto de encuentro que garantice la sensatez en la forma como se llega a un acuerdo”, dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo en el programa El Debate.

La gran pregunta de los analistas es si el incremento del salario mínimo será de uno o dos dígitos, teniendo en cuenta que la inflación este año se podría ubicar entre 6,5 y 7 por ciento, más la productividad, lo que acercaría la cifra, desde el punto de vista técnico, al 8 por ciento.

De acuerdo con un informe de Bancolombia, el incremento del 23 por ciento decretado para 2026 habría aportado cerca de 2,5 puntos porcentuales a la inflación de este año. Agrega el análisis que, para 2027, el referente técnico se ubicaría cercano al 8,4 por ciento y cada punto porcentual adicional en el aumento del salario mínimo añadiría cerca de 0,15 puntos porcentuales a la inflación del próximo año. En términos del aumento total, un ajuste del 10 por ciento añadiría entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales a la inflación, mientras que uno del 12 por ciento sumaría entre 0,5 y 0,8 puntos porcentuales.

Según Anif, la negociación del salario mínimo de 2027 deberá buscar preservar el poder adquisitivo de la moneda, pero también tener en cuenta la compresión salarial y el aumento de creación de ocupaciones informales que generó el incremento en 2026. Foto: KPMG

“Difícil de entender”

Algunos ya han encendido las alarmas. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, señaló que “es increíble y muy difícil de entender que, después de todos los efectos que se han observado en el mercado laboral, en las pensiones, en la situación financiera de los hogares colombianos, tras el aumento del salario mínimo del 23 por ciento, las centrales obreras empiecen la conversación con un pedido de aumento del 38 por ciento”.

En su análisis, Velasco explica que, sin la generación de empleo público del último año por parte del Gobierno nacional, el crecimiento del empleo habría sido mucho más bajo, destacando el nivel de informalidad que está en el 55 por ciento.

“Dado que el 55 por ciento de los hogares colombianos está en la informalidad y percibe ingresos inferiores a un salario mínimo, no se beneficia directamente de su incremento, pero sí enfrenta el aumento de los precios que este genera. Eso demuestra que a muchos hogares se les ha reducido la capacidad adquisitiva de forma muy importante, porque sus ingresos no aumentan, pero sus costos sí”.

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Y desde el punto de vista pensional, Velasco advierte que más de la mitad de quienes aspiraban a pensionarse mediante una renta vitalicia en el régimen de ahorro individual no pudieron hacerlo por su elevado costo, que pasó de 350 millones de pesos a finales del año pasado a 450 millones actualmente. Y la otra mitad que sí pudo adquirir esa renta vitalicia, quedó con una mesada de menor valor. En ese contexto, según Velasco, no se debería pensar en incrementos de salarios mínimos muy por encima del 7 por ciento.

Arranca el pulso por uno de los indicadores económicos más importantes, que no solo determina los ingresos de más de 2,4 millones de trabajadores, sino que también incide en la inflación y en numerosos precios atados a su incremento.