Salario mínimo 2027: ¿de cuánto será? José Manuel Restrepo se pronuncia

El vicepresidente, José Manuel Restrepo, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, fue consultado por el salario mínimo de los colombianos para el año 2027.

Esto, teniendo en cuenta la última alza que dejó el entonces presidente, Gustavo Petro, el año anterior. El salario mínimo de los colombianos es de $ 1.750.905, al que se debe sumar el auxilio de transporte, que es de $ 249.095. Significa que, mensualmente, quienes devengan el salario mínimo en Colombia ganan $ 2.000.000 al mes. Hace un año, el incremento anunciado fue objeto de un amplio debate entre quienes aplaudieron a Petro y quienes lo consideraron irresponsable y populista, teniendo en cuenta las arcas del país.

Es por eso que el salario mínimo que regirá en 2027 ha suscitado gran expectativa, pues será el primero anunciado en el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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Vea la entrevista con José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República:

“Yo sé que la ministra de Trabajo viene haciendo una tarea destacada en el acercamiento entre las los equipos sindicales, los sindicatos de nuestro país, los gremios empresariales, los empresarios de Colombia, buscando que la política en materia de salario mínimo sea una política que permita reconocer la pérdida del poder adquisitivo, simultáneamente la productividad los trabajadores, y que busque reconocer ese escenario de garantizar y preservar la capacidad de poder adquisitivo que deben tener los colombianos”, aseguró Restrepo.

“Y ese será el principio fundamental y es un principio en donde ojalá se logre ese acercamiento entre las empresas y los sindicatos y ahí estaremos nosotros para garantizar que sea un mecanismo que le permita al ciudadano, como lo dije antes, preservar su poder adquisitivo”, agregó el vicepresidente.

“Un sector de los sindicatos habla de un aumento o proponen un aumento del 38 %, vicepresidente”, le dijo SEMANA a Restrepo. “El gobierno de Gustavo Petro aumentó el salario mínimo en un 23 % el año pasado y la gente se pregunta ahora de cara al próximo año cuál va a ser ese porcentaje de aumento. ¿Qué reflexión está haciendo el Gobierno sobre lo que será el aumento del salario mínimo?“, se la consultó.

“Yo creo que estamos apenas en los prolegómenos de una conversación que seguramente tiene que ir avanzando y que en la medida en que vaya avanzando tiene que encontrar un punto de encuentro que garantice la sensatez en la forma como se llega a un acuerdo, pero simultáneamente garantizarle al ciudadano, creo que al ciudadano le importa que la platica que recibe le permite comprar los bienes que necesita para sobrevivir”, dijo sobre el particular.

Es clave lo que pasará a partir del 18 de noviembre, fecha prevista para la instalación de la mesa de concertación salarial, a partir de lo cual se empezarán a destapar datos claves, como el de la productividad que calcula el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que saldrá a la luz a finales de noviembre.

El plazo definitivo para lograr un acuerdo alrededor del incremento en el salario mínimo 2027 vence el 15 de diciembre, luego de lo cual habrá una tregua para conciliar o expedirlo por decreto.

En un momento particular, en el que la inflación en Colombia tiene presiones al alza provenientes del fenómeno de El Niño y hay una coyuntura con efectos geopolíticos y de aumentos en precios de la energía, llega la habitual época de negociación del incremento en el salario mínimo para el próximo año.

El país venía de incrementos de dos dígitos, lo que condujo, precisamente, a aumentar la presión inflacionaria. Ahora, teniendo en cuenta que la indicación de toda norma, tanto legislativa como constitucional, es que se mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores, hay expectativa por el incremento.