A José Manuel Restrepo le preguntaron en vivo por la oposición de Petro y Cepeda y así reaccionó: “Uno esperaría”

En medio de El Debate de SEMANA, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, fue consultado sobre cómo le parecía que venían haciendo oposición el expresidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y los integrantes del Pacto Histórico.

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“Muy pobre, muy irracional, una oposición que no tiene ninguna propuesta. Una oposición que busca oponerse por el prurito de oponerse. No tienen ninguna alternativa, no representa realmente propuestas”, dijo Restrepo en El Debate de SEMANA.

Y agregó el vicepresidente: “Uno esperaría tener una oposición con propuestas, con ideas, con debates serios, con debates de altura, con debates maduros. No, no encuentra uno eso, es triste”.

De tal modo, Restrepo dijo enfáticamente que esa posición que ha tomado la oposición, finalmente lo que permite es que ciudadanos aprecien algo puntual.

“Al final, lo que Colombia está viendo es que aún la oposición tiene que ser de más altura. Es decir, que los países democráticos tienen un gobierno, tienen unos actores de gobierno y tienen oposiciones inteligentes, preparadas. Mire la baja calidad de los debates en el Congreso de la República, que tienen que y utilizar dummies y una cantidad de tonterías en donde se pierde realmente el propósito de fondo. Hay que meterle seriedad y rigor aún a la oposición y eso es muy importante en la construcción de una democracia” agregó Restrepo en El Debate de SEMANA.

“Aquí también hemos recuperado la democracia”

El vicepresidente de la República también aseguró en El Debate de SEMANA que durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella se ha logrado recuperar la democracia.

“Yo creo que aquí también hemos recuperado la democracia misma. En el último proceso electoral, Colombia tuvo que decidir entre no democracia y sí democracia. Escogió la democracia. Y en 2030 vamos a garantizar que Colombia escoja entre democracia y democracia. Ese tiene que ser el futuro de este país”, advirtió.

El vicepresidente también aprovechó para responderle al expresidente Petro, quien lo ha acusado de ser responsable de declive fiscal del país, diciéndole que él fue ministro de Hacienda de Duque.

“Que él aumentó el déficit primario, o sea, la diferencia entre gastos menos ingresos, en cuatro veces. Que él aumentó el costo de la deuda pública al doble, que él acabó con la regla fiscal. Que él destruyó la seguridad de este país. Que el gobierno de él es el de los peores datos en deforestación por tener una connivencia con esa economía criminal, como sucedió o ha sucedido en distintos escenarios del país. Es que la destrucción de Colombia fue brutal”, le respondió a Petro.