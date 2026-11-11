Tocando puertas ante los empresarios. En esas anda el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, quien intervino en la apertura de la Asamblea de Anif 2026, donde habló del panorama actual de la inversión, que es, según dijo, “el peor dato en 51 años”.

Así las cosas, planteó que “lo único que no podemos es asumir un escenario de desconfianza”, pues el objetivo tiene que ser atraer inversión para lograr la meta de crecimiento de la economía, más allá de los débiles resultados que se han tenido en los últimos años.

Varias son las condiciones que se requieren tener para que vuelvan los inversionistas al país, que es lo único que puede fomentar el desarrollo. En tal sentido, Restrepo lanzó una frase que hizo referencia a la administración pasada, de la que dijo: “Desafortunadamente, para ese periodo los colombianos decidimos vivir en no democracia”.

De ahí que manifestó que a partir de 2030, lo que hay que garantizar es que se viva en democracia y democracia, es decir, sin la posibilidad de que entre en la ecuación electoral la alternativa de una administración dictatorial, enemiga de la inversión privada y del crecimiento económico con atracción de inversión.

Para atraer capital, Restrepo expuso que dentro de las perspectivas para buscar el capital que no llega, adelantan 4 estrategias. Una de ellas es poner en la vitrina los proyectos que Colombia tiene para financiar. De ahí que, como parte de la llamada Misión Crecer, llevarán 97 proyectos de inversión al evento denominado Milagro Week, que se realizará en Nueva York desde este lunes, en busca de financiar 41.900 millones de dólares.

En su pronunciamiento, el vicepresidente enfatizó en que el compromiso que se tiene en frente no es menor: “nunca en la historia de este país ningún gobierno había recomendado una disminución de gasto como el que hemos recomendado en esta propuesta (Ley de Rescate Económico)”.

Así, agregó que “es por lo menos tres veces lo que se hizo en años anteriores. Es un escenario desafiante desde toda perspectiva. 7 de cada 10 pesos vienen en la propuesta de recorte del gasto improductivo y de gasto tributario que no debería existir”.

Y no dejó de mencionar la regla fiscal, la norma que se introdujo para proteger las finanzas públicas, poniendo un tope y una exigencia de un manejo sano de los recursos del Estado.

Por ello, Restrepo cuestionó el levantamiento que se hizo de la regla fiscal y manifestó que “debe volver a respetarse”.

Desde la perspectiva del vicepresidente, “lo que sucedió en los últimos 4 años es que se irrespetó la regla fiscal, se destruyó la histórica macroprudencia. Ayer se lo planteé a los representantes del FMI señalando esto: es inconcebible que se haya destruido la regla fiscal, se haya puesto en entredicho un instrumento tan importante para el ordenamiento de las finanzas públicas por puro interés politiquero de gastar y gastar y sobreendeudar a este país. Eso lo único que demuestra es profunda irresponsabilidad fiscal y tristemente atacaron y destruyeron la histórica macroprudencia que tuvo el país por décadas en su historia económica”, insistió.