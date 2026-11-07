Vicepresidente José Manuel Restrepo expresó su solidaridad con el director del DAPRE tras ingreso de hombres a su vivienda

El vicepresidente José Manuel Restrepo se pronunció sobre los hechos de inseguridad que involucraron a Carlos Andrés Ríos Puerta, director del DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), luego de que el Gobierno denunciara que tres personas entraron a su residencia.

A través de su cuenta de X, Restrepo manifestó su respaldo al funcionario y sus familiares. Además, calificó como inaceptables las presuntas amenazas y ataques contra quienes, según señaló, buscan denunciar hechos de corrupción.

“El camino es seguir denunciando”, agregó el vicepresidente en su publicación, donde también hizo referencia a las acusaciones sobre posibles irregularidades durante la administración anterior.

Según la información divulgada por el Gobierno, el 28 de octubre las autoridades encontraron a tres hombres dentro de las instalaciones de vivienda de Ríos. Los individuos fueron identificados y puestos a control de las autoridades.

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El vocero del Gobierno informó que los tres sujetos registraban antecedentes judiciales relacionados con homicidio y hurto agravado.