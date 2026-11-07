Vicepresidente José Manuel Restrepo expresó su solidaridad con el director del DAPRE tras ingreso de hombres a su vivienda

El vicepresidente José Manuel Restrepo se pronunció sobre los hechos de inseguridad que involucraron a Carlos Andrés Ríos Puerta, director del DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), luego de que el Gobierno denunciara que tres personas entraron a su residencia.
A través de su cuenta de X, Restrepo manifestó su respaldo al funcionario y sus familiares. Además, calificó como inaceptables las presuntas amenazas y ataques contra quienes, según señaló, buscan denunciar hechos de corrupción.
“El camino es seguir denunciando”, agregó el vicepresidente en su publicación, donde también hizo referencia a las acusaciones sobre posibles irregularidades durante la administración anterior.
Solidaridad total con @CarlosARiosP y su familia !!! Es inaceptable que ante las denuncias de hechos execrables que hizo con valentía el Doctor Rios, aparezcan este tipo de prácticas de amenaza y ataques a una familia seria y decente que busca limpiar al país de la corrupción y… https://t.co/pRekvlEMkN— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 7, 2026
Según la información divulgada por el Gobierno, el 28 de octubre las autoridades encontraron a tres hombres dentro de las instalaciones de vivienda de Ríos. Los individuos fueron identificados y puestos a control de las autoridades.
El vocero del Gobierno informó que los tres sujetos registraban antecedentes judiciales relacionados con homicidio y hurto agravado.