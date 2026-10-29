Radican tutela contra la Presidencia y el Dapre por exhibir capturados en medio de operativos

La Veeduría Nacional Control Social y Efectivo presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado contra el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que busca la protección de los derechos de las personas que han terminado exhibidas después de ser capturadas en medio de operativos de la Fuerza Pública.

El recurso fue presentado por el veedor Juan Carlos Calderón España, presidente de Ver-Control, quien pretende proteger los derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la dignidad humana, a la honra y al buen nombre, los cuales consideró “vulnerados por la conducta del presidente durante operativos policiales de allanamiento y captura”.

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La tutela precisó que esas supuestas violaciones habrían iniciado durante la madrugada del 26 de octubre de 2026, en medio de la operación Blindaje 360, en Barranquilla, donde se reportaron 56 capturas y 34 allanamientos.

Calderón España alegó que, durante esa operación, el presidente De La Espriella “confrontó cara a cara a un capturado identificado en medios con un alias. Le atribuyó públicamente conductas como matar, sicariar, robar y extorsionar, señaló la expresión de miedo en su rostro y concluyó ante la cámara que así es que se doma a un bandido”.

El pasado 27 de octubre, el mandatario volvió a liderar otro megaoperativo en Medellín con más de 100 allanamientos y 60 capturas, donde, según la tutela, “repitió la conducta, encaró a varios capturados, a quienes señaló con sus alias, les dijo que se les había acabado la fiesta, les dio la bienvenida a la Patria Milagro y les advirtió que sabrían lo duro que muerde el Tigre”.

Para el accionante, ninguna de las personas exhibidas había sido imputada, juzgada ni condenada en el momento de los hechos, pues apenas iban a ser puestas a disposición de un juez de control de garantías. Por eso, recordó que la Defensoría del Pueblo también había advertido la necesidad de respetar la dignidad humana al comunicar dichos resultados operacionales.

Bajo esos argumentos, Calderón España consideró que esas situaciones han vulnerado derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la dignidad humana, a la prohibición de tratos degradantes, a la honra, el buen nombre, a las garantías de los capturados y el derecho a la defensa.

La tutela fue radicada este jueves, 29 de octubre, y se espera que en los próximos días el Consejo de Estado se pronuncie sobre el futuro de ese proceso.

El recurso también pidió como medida cautelar ordenarles al presidente y al Dapre abstenerse de difundir ese tipo de contenidos hasta que haya una decisión de fondo en este proceso judicial.