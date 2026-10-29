Un colegio rural se posicionó como el mejor de la región Caribe en pruebas Saber, mientras que Montería superó a las principal

Montería continúa haciendo historia en materia educativa. De acuerdo con el consolidado de resultados de las Pruebas Saber 11 de 2026, la capital cordobesa alcanzó un promedio global de 281 puntos, ubicándose como la primera ciudad capital de la región Caribe y la cuarta entre las 32 capitales de Colombia, superada únicamente por Tunja (292), Armenia (288) y Bucaramanga (285).

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Con este resultado, Montería supera a ciudades como Manizales (280), Bogotá (273), Barranquilla (263), Medellín (258) y Cali (254), consolidando un avance significativo en los indicadores de calidad educativa.

El progreso de Montería ha sido sostenido durante los últimos años. En 2025 ocupaba el sexto lugar entre las capitales del país y hoy asciende al cuarto puesto.

Además, en la clasificación nacional de las 32 capitales y sus departamentos, la ciudad pasó del puesto 29 en 2023 al 24 en 2024, posteriormente al 20 en 2025 y finalmente al 13 en 2026, escalando 16 posiciones en tres años.

Atardecer en el río Sinú. Foto: Alcaldía de Montería/API.

Estos resultados reflejan una evolución positiva del desempeño académico de los estudiantes monterianos y el fortalecimiento de las estrategias orientadas al mejoramiento de la calidad educativa.

Sin embargo, uno de los logros más significativos de este año tiene como protagonista a la educación pública rural. Por primera vez en la historia, una institución educativa oficial de Montería se posiciona como la mejor del Caribe: la Institución Educativa Kilómetro 12, ubicada en la zona rural, que además alcanzó el tercer lugar entre todos los colegios oficiales de Colombia.

A este resultado se suma el destacado desempeño de la Institución Educativa Mercedes Ábrego, que se ubicó como el tercer mejor colegio oficial del Caribe y el quinto a nivel nacional, ratificando el protagonismo de las instituciones educativas públicas de Montería en los primeros lugares del país.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó que estos resultados representan mucho más que posiciones en una clasificación nacional, pues evidencian el talento de los estudiantes y las oportunidades que se están abriendo para los jóvenes de la ciudad, especialmente en las comunidades rurales.

“Montería está haciendo historia en educación. En 2023 estábamos en el puesto 29 del país, después subimos al 24, luego al 20 y hoy estamos en el 13. Son tres años consecutivos avanzando. Hoy somos la cuarta mejor capital de Colombia y la primera de toda la Costa Caribe. Estos resultados nos llenan de orgullo, pero también nos comprometen a seguir trabajando para que nuestros jóvenes tengan cada vez más oportunidades”, expresó el mandatario.

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Kerguelén García resaltó especialmente el desempeño de la Institución Educativa Kilómetro 12, cuyo resultado demuestra que la excelencia académica no está limitada a los grandes centros urbanos y que el talento de los jóvenes rurales puede alcanzar los más altos estándares nacionales.

“Lo que más me conmueve es que el mejor colegio oficial de todo el Caribe sea rural y esté en Montería. Que un pelao del campo esté entre los mejores de Colombia no es solo un dato, es la demostración de que nacer lejos del centro no significa estar lejos de los sueños. Queremos que todos nuestros estudiantes, sin importar dónde vivan, tengan las mismas oportunidades de salir adelante”, manifestó el alcalde.

Montería supera a ciudades como Manizales (280), Bogotá (273), Barranquilla (263), Medellín (258) y Cali (254), consolidando un avance significativo en los indicadores de calidad educativa. Foto: Getty Images

La Administración Municipal ha venido fortaleciendo las competencias académicas de los estudiantes mediante cinco simulacros de las Pruebas Saber 11, cursos intensivos de preparación y estrategias como el Club de la Excelencia, que vinculó a 580 estudiantes de grado 11, con el propósito de mejorar su desempeño y ampliar sus posibilidades de acceso a la educación superior.

El mandatario también hizo un reconocimiento especial a quienes han sido protagonistas de estos resultados: docentes, estudiantes, directivos y familias que, con su esfuerzo cotidiano, han contribuido al avance de la educación monteriana.

“Este logro es de los profesores que enseñan con vocación, incluso cuando nadie los aplaude; de los estudiantes que no se rindieron y de las mamás y los papás que madrugaron con sus hijos, que los acompañaron y creyeron en ellos. A todos les digo gracias. Ustedes son los verdaderos protagonistas de este resultado y nos demuestran que, cuando trabajamos juntos, podemos transformar el futuro de nuestra ciudad”, afirmó Kerguelén García.