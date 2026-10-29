“Ayúdeme, por favor, él me quiere hacer daño”: último clamor de Gerley Giovanna Joya, asesinada en Puerto Wilches

El asesinato de una mujer, identificada como Gerley Giovanna Joya, tiene conmocionado a Puerto Wilches, en Santander.

Por las calles de esa población ubicada en el Magdalena Medio, a unos 480 kilómetros de Bogotá, han realizado velatones y fijaron una marcha para este jueves con el fin de reclamar justicia.

El crimen fue cometido el lunes 19 de octubre; Gerley Giovanna iba para su trabajo y a la altura del kilómetro 16 fue sorprendida por una persona que le disparó varias veces.

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Tras el hallazgo de su cuerpo, aún con vida, fue trasladada a un centro médico en Bucaramanga, pero falleció dos días después.

Aunque inicialmente se creyó por parte de las autoridades y la comunidad que ella se había accidentado, la realidad fue otra. Exámenes médicos en el hospital pudieron establecer que había sufrido varios impactos de bala en la cabeza.

Los hijos de la mujer también se han visto afectados. Foto: Alcaldía Puerto Wilches.

Gerley Giovanna murió dos días después, el 21 de octubre. Con esa información, el rompecabezas de este terrible asesinato se fue armando y ahora habitantes de la zona de Puerto Wilches señalan al responsable, que es buscado por las autoridades.

Es el hombre con quien la mujer tuvo una relación, a quien ella le había dicho que ya no quería estar con él unas horas antes. Ella se escondió en casa de su papá en el corregimiento de Puerto Claver.

De hecho, SEMANA conoció un chat de WhatsApp en el que la mujer pedía ayuda.

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“Ismael, ayúdeme, por favor, Camilo está loco, no sé dónde está, no sé nada, no quiero que me pase nada. La familia de él ya sabe y la mía también. Yo no sé, pero él me quiere hacer daño. Hable con él, por favor”, clamó la joven de 22 años.

Tras lo sucedido, la Policía y la Alcaldía ofrecieron una recompensa.

La concejal de Puerto Wilches, Erika Johana Passos, pidió celeridad a las autoridades no solo para capturarlo, sino para que se haga justicia.

“Gerlein Giovanna Joya Ibáñez no es una cifra más; tenía un nombre, una voz y una comunidad que hoy llora su partida y que no descansará hasta ver que se haga justicia plena”, dijo la concejal.