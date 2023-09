En medio de una riña, un hombre mató a su hermano en Puerto Wilches, Santander

José Domingo, al parecer, portaba un machete y con este habría intentado agredir a su hermano, quien inicialmente no respondió al ataque y le pidió que se retirara de su vivienda. Sin embargo, este hizo caso omiso y presuntamente continuó con el ataque.

“Mi hermano, el muerto, llegó primero a atacar a mi otro hermano, él no le hizo nada, pero (José Domingo) volvió a atacarlo otra vez y mi hermano (Virgilio) sacó la escopeta. Primero le hizo un disparo al suelo, pero él (José Domingo) se enfureció y se abalanzó con la macheta, el otro (Virgilio) volvió a disparar para defenderse, no pudo contenerlo más y pasó lo que pasó , pero lo hizo por defenderse, sino el muerto hubiese sido él”, contó a Q’Hubo Bucaramanga Alirio Zambrano hermano de la víctima y el señalado agresor.

El hoy fallecido, al aparecer, también estaba amenazando con hacerle daño a otros miembros de la familia, en medio de un ataque de ira irracional. “Es una tragedia para la familia; mi hermano, el finado, ya había amenazado con matarnos a todos, pero no pudimos evitar todo esto. Ya ellos habían tenido un altercado, se llamó a la Policía, pero no llegaron, no dieron con el sitio. Todo esto es muy triste para la familia”, agregó al citado medio Alirio.