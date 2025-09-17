Fiesta en Turbaco terminó en tragedia: adolescente de 15 años habría asesinado a su padrastro mientras dormía

La tranquilidad del barrio El Paraíso, en el sector de Buenos Aires, se vio alterada tras el violento homicidio de Rafael Enrique Puello Sabalza, de 40 años, quien murió apuñalado en la madrugada de este martes mientras dormía en una vivienda del municipio de Turbaco, Bolívar.

De acuerdo con los reportes iniciales de la Policía de Cartagena, el ataque se produjo hacia la 1:40 de la mañana en medio de lo que habría sido una riña familiar. Sin embargo, allegados del fallecido contradicen esta versión y aseguran que el crimen ocurrió sin que mediara una discusión.

La víctima, ayudante de albañilería de la zona, convivía con su pareja sentimental y los tres hijos de ella en una casa arrendada en la calle segunda, del mismo sector. Precisamente, la hija mayor de 15 años es la principal sospechosa del crimen, pues de acuerdo con las versiones recogidas, habría atacado a su padrastro con un destornillador mientras este dormía.

Rosmary, madrastra de Rafael, relató que la noche anterior la víctima había asistido a una fiesta de cumpleaños junto a su compañera. Mientras ella continuaba bailando dentro de la vivienda, él se quedó dormido en una silla en la parte externa del inmueble. Fue en ese momento, asegura la familiar, cuando la adolescente lo agredió con cuatro heridas mortales.

Aunque el hombre alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, murió poco después debido a la gravedad de las lesiones. El caso está en manos de las autoridades, que deberán esclarecer las circunstancias del crimen y confirmar la responsabilidad de la menor señalada por los familiares.

Riña también terminó mal en Barranquilla

Una fiesta familiar terminó en tragedia en el barrio Villa San Carlos, en el sur de Barranquilla, donde un hombre asesinó a disparos a su hermano, en medio de lo que sería una fuerte riña.

Los hechos, que son materia de investigación de las autoridades judiciales en Atlántico, ocurrieron durante la madrugada de este domingo, 14 de septiembre.

Se trata de Ronaldo Ronaldinho Vizcaíno Mendoza, de 30 años, quien recibió varios impactos de bala que lo dejaron gravemente herido, por lo que lo trasladaron hasta la Clínica San Ignacio.