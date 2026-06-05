Exfutbolista fue asesinado cuando caminaba por Cartagena: Policía confirmó que tenía antecedentes

Un violento crimen se registró en la madrugada del miércoles, 3 de junio, en Cartagena y dejó una persona muerta. Poco a poco, se han ido conociendo nuevos detalles de lo que rodea.

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La víctima fue identificada como Ángel Gabriel Roa Castro, quien era exfutbolista y era conocido como el Goleador.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se presentó en el cuarto callejón del barrio Amberes. Allí, el joven de 23 años se desplazaba a pie y aparentemente se dirigía rumbo a su casa.

Sin embargo, su camino se vio interrumpido cuando dos sujetos lo interceptaron en una motocicleta y, al parecer, sin mediar palabra alguno el parrillero desenfundó su arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades.

Esta fue la foto que se conoció después de que el exfutbolista fuera capturado en su momento. Foto: API

Roa Castro habría recibido impactos en zonas como la cabeza y el pecho. Tras esto, los asesinos huyeron del sitio, mientras que la víctima fue trasladada rápidamente hasta un centro médico, pero falleció por cuenta de las graves heridas que tenía.

Sobre el exfutbolista, la Policía confirmó que tenía antecedentes por el delito de hurto en 2023. Además, se conoció que también sería la misma persona que en noviembre del año pasado protagonizó un robo a mano armada contra una pareja en plena Avenida Pedro de Heredia.

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Incluso, por este hecho fue capturado y duró un tiempo en la cárcel, pero poco después fue liberado, aunque no se precisó la fecha en la que se tomó está decisión.

Pedro Muñoz, entrenador de selecciones Bolívar, habló con el medio El Universal y confirmó que dirigió a Roa Castro en el Atlético Colombia entre los años 2018 y 2019.

imagen referencia de una pistola. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Jugaba de centrodelantero, buen jugador, fuerte, potente y de buena pegada. Era goleador de término medio, tenía buena técnica y de verdad que tenía futuro. Buena persona, respetuoso de las normas del equipo”, comentó.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud los móviles del crimen y quiénes son los responsables del homicidio.