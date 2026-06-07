José Manuel Restrepo se solidariza con Yerry Mina y le deja mensaje a Gustavo Petro: “Indignante”

José Manuel Restrepo le mostró su solidaridad a Yerry Mina, jugador de la Selección Colombia que integra la lista de convocados al Mundial 2026. Todo tras el mensaje que dejó el presidente de la República, Gustavo Petro, y que desató una ola de críticas.

Las consecuencias de la polémica publicación de Petro: Yerry Mina recibe todo tipo de insultos racistas en redes sociales

En la noche del pasado 6 de junio, Petro escribió en su cuenta de X: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”, acompañado de un collage con dos fotografías: en la primera, el primer mandatario junto a Yerry Mina, y en la segunda, el jugador de la Selección Colombia con el expresidente Álvaro Uribe.

Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas. pic.twitter.com/YbSHpRXY79 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2026

El mensaje de Petro se dio luego de la gran polémica que surgió en la despedida de la Selección Colombia, que viajaba con rumbo al Mundial 2026.

José Manuel Restrepo: “Indignante”

Fue en la tarde de este domingo, 7 de junio, que la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, se refirió a la gran polémica por medio de su cuenta de X. Se solidarizó con Yerry Mina y le dejó un mensaje a Gustavo Petro.

“Indignante que un Presidente ataque a un héroe nacional. Gustavo Petro deje de seguir dividiendo el país con odio y resentimiento. El país necesita construirse con sentido de unidad y reconocimiento al mérito. Más con uno de nuestros héroes de la Selección Colombia, que representan esfuerzo, superación y amor por el país", arrancó afirmando José Manuel.

Y añadió: “Usted le dio la espalda a los deportistas como ningún otro presidente. La gente está cansada de su cinismo y mentiras. Mi solidaridad con Yerry Mina al inaceptable trino de Gustavo Petro”.

Indignante que un Presidente ataque a un héroe nacional. @petrogustavo deje de seguir DIVIDIENDO EL PAÍS CON ODIO Y RESENTIMIENTO!!! El país necesita construirse con sentido de unidad y reconocimiento al mérito. Más con uno de nuestros héroes de la selección colombia que… https://t.co/HRTmqybLMp — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 7, 2026

Casi siete millones de visualizaciones, y miles de comentarios, surgieron luego del pronunciamiento de Gustavo Petro. Numerosos internautas criticaron al mandatario, en un pronunciamiento que se fue viral.

De hecho, Petro fijó en su perfil de X, como principal, el trino que tiene como protagonista a Yerry Mina.

Se trata de uno de los futbolistas con más trayectoria en la Selección Colombia, Mina tiene 31 años, presta sus servicios al Cagliari de la Serie A, fue mundialista con La Tricolor en Rusia 2018 y ha vestido los colores de equipos como FC Barcelona, Everton e Independiente Santa Fe.