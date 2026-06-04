Por un videojuego: adolescente quedó entre la vida y la muerte tras ser atacado por su amigo de 11 años en Barranquilla

Lo que comenzó como una tarde de videojuegos entre dos amigos terminó en un violento episodio que hoy tiene conmocionado al barrio San Roque, en Barranquilla. Un niño de apenas 11 años habría atacado con un cuchillo a un adolescente de 15 tras una discusión que se desató mientras jugaban con una consola.

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El caso ocurrió en una vivienda del tradicional sector del suroriente de la ciudad. Según versiones conocidas por las autoridades, los menores compartían un momento para jugar videojuegos cuando una diferencia relacionada con la actividad desencadenó una fuerte pelea. En medio de la discusión, el menor de 11 años tomó un arma cortopunzante y habría herido a su amigo en varias ocasiones.

La víctima fue auxiliada por familiares y vecinos que escucharon los gritos de emergencia. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. Hasta el momento, las autoridades han indicado que el adolescente permanece bajo observación médica.

Vecinos del sector aseguraron que los menores se conocían desde hacía tiempo y que nadie imaginó que una discusión por un videojuego pudiera escalar hasta semejante nivel de violencia.

La situación generó preocupación entre los habitantes del barrio, quienes expresaron su alarma por la facilidad con la que un menor tuvo acceso a un arma blanca y por la reacción desproporcionada que terminó dejando a otro adolescente herido.

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Tras conocerse el caso, las autoridades iniciaron las verificaciones correspondientes para establecer exactamente cómo ocurrieron los hechos y qué circunstancias rodearon la agresión, además de verificar por qué no había un adulto responsable pendiente de los menores para evitar lo sucedido.

Debido a que el presunto agresor tiene 11 años, el caso deberá ser abordado bajo los protocolos especiales establecidos para menores de edad. Además, entidades encargadas de la protección de niños y adolescentes podrían intervenir para determinar el entorno familiar y social de ambos involucrados.