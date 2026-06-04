Cae el terror de la ciberdelincuencia en Bogotá: este era su ‘modus operandi’

En la tarde de este jueves 4 de junio, las autoridades reportaron la detención de un ciudadano señalado de realizar transacciones monetarias irregulares mediante el uso de herramientas digitales. El procedimiento policial se llevó a cabo en el norte de la capital de la República.

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La captura se materializó en la localidad de Suba, luego de que el personal de seguridad de un establecimiento comercial alertara a las patrullas del cuadrante sobre la presencia del sospechoso. El detenido realizaba transacciones constantes en los cajeros automáticos del lugar.

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Modalidad de retiro sin tarjeta bancaria

De acuerdo con el reporte oficial, las actividades de verificación permitieron establecer que el implicado realizaba retiros de dinero en efectivo sin la necesidad de utilizar tarjetas plásticas. Las indagaciones preliminares señalan que el procesado utilizaba información financiera obtenida mediante la suplantación de portales web bancarios.

Esta modalidad consiste en el envío de enlaces falsos para engañar a los usuarios del sistema financiero y capturar sus datos privados.

🚨 Con claves y datos obtenidos mediante la modalidad de 'Phishing', este hombre realizaba retiros de dinero sin necesidad de la tarjeta bancaria de sus víctimas.



Fue capturado en #Suba tras retirar cerca de 2 millones de pesos bajo esta modalidad de fraude. pic.twitter.com/ti2AdCnWSw — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 4, 2026

A través de este método, se obtenían las claves de acceso, usuarios y contraseñas necesarias para habilitar los retiros electrónicos desde las cuentas de las víctimas.

Medida de aseguramiento carcelario

La Policía Nacional informó que la captura se dio en medio de “actividades de patrullaje, cuando uniformados identificaron a una persona que, presuntamente, estaría involucrada en el delito de hurto por medios informáticos en la localidad de Suba”.

“Durante el procedimiento fueron recuperados dos millones de pesos, dinero que habría sido obtenido mediante esta modalidad. Asimismo, la persona fue dejada a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos”, concluyó la institución.

Por su parte, el comandante de la Estación de Policía de Suba, el teniente coronel Julio Botero, entregó detalles sobre el perfil del detenido y el resultado de las audiencias judiciales ante los encargados de la investigación.

El teniente confirmó: “Logramos la captura de un hombre de 38 años por el delito de hurto por medios informáticos y similares. Al adelantar la verificación, establecimos que utilizaría la modalidad de phishing para sustraer información personal”.

“Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”, concluyó Botero.