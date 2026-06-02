Capturan a alias el Hijito: así logró el CTI la desarticulación de una banda de narcotráfico buscada por Estados Unidos

Marco Antonio Andrade, alias el Hijito, había evadido a la justicia durante varios años, mientras el resto de sus cómplices, todos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y requerida por Estados Unidos, fueron capturados y extraditados.

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Alias el Hijito fue identificado y capturado en plena jornada de votaciones del pasado 31 de mayo. Con su detención se logró, de acuerdo con fuentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la desarticulación completa de una organización que durante años envió toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El caso, conocido en los pasillos del CTI como Fedex, incluyó una operación articulada con varios organismos de seguridad e investigación del país y se concentró en una estructura criminal tipo Grupo Delincuencial Organizado (GDO). En el curso de la investigación fue posible la captura de 20 personas.

Captura de Marco Antonio Andrade, alias el Hijito. Solicitado en extradición por Estados Unidos. Foto: Suministrada (API)

Entre las capturas se destacan cuatro con fines de extradición, ocho en flagrancia y siete mediante allanamientos; la más reciente fue la de alias el Hijito. De acuerdo con fuentes del CTI, todas las detenciones estuvieron dirigidas a objetivos clave y orientadas a combatir el tráfico internacional de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Durante las indagaciones fue posible, además de capturar a las personas vinculadas a esta organización criminal, incautar casi tres toneladas de cocaína que estaban listas para ser enviadas a Estados Unidos. Se trata de un importante golpe contra las estructuras dedicadas al narcotráfico que operaban en Bogotá, Valle del Cauca y Nariño.

Captura de Marco Antonio Andrade, alias el Hijito. Solicitado en extradición por Estados Unidos. Foto: Suministrada (API)

Marco Antonio Andrade, alias el Hijito, se encontraba en el municipio de San Pablo, en el departamento de Nariño. De acuerdo con los investigadores, este operativo permitió la desarticulación total de la organización, que incluía dentro de sus actividades el transporte terrestre y marítimo de estupefacientes, así como la seguridad de las operaciones de tráfico.

Alias el Hijito es requerido por una Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas. Por estos mismos cargos, las autoridades de ese país solicitaron a Colombia su captura con fines de extradición desde febrero de 2025.

Captura de Marco Antonio Andrade, alias el Hijito. Solicitado en extradición por Estados Unidos. Foto: Suministrada (API)

Ahora, alias el Hijito quedó a disposición de la Corte Suprema de Justicia, mientras avanzan los trámites para su extradición.