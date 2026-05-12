Un grupo especial del CTI se tomó la sede principal del Inpec en Bogotá: ¿qué buscan?

Una diligencia de inspección que adelantó la Fiscalía a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) en la sede principal del Instituto Penitenciario en la mañana de este martes, 12 de mayo, tomó por sorpresa a los funcionarios del Inpec.

La parranda vallenata en la cárcel de Itagüí tuvo como anfitrión a un guardián del Inpec

Los funcionarios advirtieron que los agentes del CTI llegaron con fusiles y con una orden emitida por un fiscal de la dirección contra la corrupción, que tenía el propósito de llegar al archivo de la entidad.

Aseguraron los funcionarios del Inpec que trataron de acercarse a los agentes del CTI para conocer el motivo de la diligencia y la respuesta fue contundente: se trata de una investigación con carácter de reservado.

Hasta el momento, lo único que se conoce de la diligencia es que fue de alto impacto en la rutina de los funcionarios del Inpec que trabajan en la sede central de la entidad. Lo demás sigue siendo materia de reserva, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, por lo delicado de la investigación.

La Fiscalía adelanta una inspección en la sede principal del Inpec. Foto: Suministrada (API)

Lo que advierten quienes están en la sede principal del Inpec es que llegaron de manera directa al archivo de la entidad y, con la orden emitida por un fiscal de la dirección contra la corrupción, simplemente se remitieron a señalar que todo hace parte de una investigación y que, al finalizar, se entregarán las actas de la diligencia para que el departamento jurídico del Inpec tenga conocimiento.

Son decenas de investigaciones que se adelantan en la Fiscalía y que relacionan a funcionarios del Inpec. Incluso hay una fiscal destacada para hechos de corrupción en el Instituto Penitenciario; sin embargo, las recientes denuncias abren nuevas posibilidades sobre cuál investigación motivó la diligencia de inspección de este martes.

Por ejemplo, lo que ocurrió con el llamado Tarimazo y las denuncias que se derivaron de ese traslado de privados de la libertad a un evento del Gobierno nacional, la forma en que se realizó, las autorizaciones que se emitieron y el listado de beneficiarios.

A la izquierda, Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico. A la derecha, el ‘tarimazo’ de Petro en Medellín. Foto: VANESSA LONDOÑO-SEMANA/ AFP

De igual forma, lo que ocurrió con la llamada parranda vallenata también derivó en denuncias de la concejal Claudia Carrasquilla, que advirtió de qué forma se estaban otorgando beneficios a conocidos capos del departamento de Antioquía, y cómo algunos funcionarios del Inpec terminaron favoreciendo los beneficios ilegales, a cambio de millonarios pagos.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía entregue un comunicado oficial sobre lo que motivó la inspección en el Inpec y cuáles fueron los resultados de esa diligencia.