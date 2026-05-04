Parranda con Nelson Velásquez: a investigación director de la cárcel de Itagüí por presuntas irregularidades en turnos de descanso

El director de la cárcel de alta y media seguridad La Paz de Itagüí, Édgar Iván Pérez Ortega, será investigado disciplinariamente por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido con la asignación de turno de descanso durante la Semana Santa de 2026.

La Procuraduría General de la Nación anunció la medida contra el directivo de esa prisión en Antioquia, días después de que expidió el auto en el que dio apertura a la investigación que avanza contra otros 12 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por ese mismo caso.

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Desde el ente de control explicaron que esta nueva indagación contra Pérez Ortega tiene un objetivo: “establecer si se modificaron de manera informal los turnos de descanso del personal directivo, incumpliendo lo establecido legalmente por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)”.

Ahora son 13 funcionarios de esa entidad los que serán investigados disciplinariamente por la fiesta que habrían permitido realizar el pasado 8 de abril de 2026 en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itagüí. Lo insólito es que la parranda estuvo liderada por el reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez.

La Procuraduría también explicó que la apertura de investigación contra el director de la cárcel también busca “verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituye falta disciplinaria y determinar si el investigado actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad”.

Ahora Édgar Iván Pérez Ortega será investigado junto a 12 compañeros del Inpec que hacían parte del cuerpo de custodia de la cárcel La Paz, pero las presuntas irregularidades habrían permitido la organización de dicha fiesta que ha causado indignación nacional.

El caso generó revuelo porque en el pabellón donde se habría organizado dicha parranda estaban recluidos los principales capos de bandas criminales en Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia que negociaban la paz con el Gobierno Petro a través de la mesa urbana. Esos diálogos terminaron suspendidos por este capítulo vergonzoso.

Por su parte, la Fiscalía General también abrió una indagación preliminar en contra del cantante Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito en medio de la investigación disciplinaria que se ha venido adelantando por la rumba en la cárcel de Itagüí.