Revelan minuta de la cárcel de Itagüí el día de la parranda vallenata: “No pasó nada”

La minutas de la cárcel de la Paz de Itagüí, donde pagan condenas por liderar las bandas más peligrosas de Medellín los voceros de la mesa socio jurídica de la paz urbana del gobierno Petro, ocultan las graves irregularidades que suceden en ese penal.

Así lo denunció el concejal del distrito Andrés Tobón, quien fue enfático en una petición: “tiene que acabarse el proceso de paz”.

Según el funcionario, en esos documentos queda “absolutamente claro como no solamente no registraron ningún vehículo, no registraron ningún elemento en materia de logística, no registraron en el ingreso de los músicos”.

Tobón hace referencia a artistas como Nelson Velásquez, que ambientaron una cuestionada parranda vallenata en esa cárcel.

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El 8 de abril, un día después de una rueda de prensa con presencia de la senadora Isabel Zuleta, en Colombia se conoció sobre la fiesta que llevó incluso a que el presidente suspendiera los diálogos de paz y ordenara el traslado de reclusión a los implicados.

rueda de prensa del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá abril 7 2026 Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Según Tobón, el día de la fiesta ingresaron a la cárcel 138 visitantes, entre ellos 41 hombres, más grave aún, reveló que hubo presencia sin registro documental de ocho menores de edad.

“Además se evidencia algo que tiene que ser investigado en tiempo récord por las autoridades, cómo por fuera de los patios 1 y 2, alias Douglas estaría habitando en una suerte de apartamento anexo construido única y exclusivamente para él”.

rueda de prensa del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá abril 7 2026 Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Alias Douglas, señalado durante años como cabecilla de la peligrosa Oficina, que agrupa las bandas más peligrosas de la ciudad, paga una alta condena por secuestro.

Según el concejal Tobón, también conoció que “aparentemente se estaría cobrando 1 millón de pesos por parte del personal de guardia y por parte también de una vinculación aparente con Douglas para que no quedara ningún registro ni ningún tipo de verificación”. Es decir, para que los funcionarios penitenciarios no registraran quién entró a la cárcel el día de la parranda.

“Lo que venía pasando en Itagüí es absolutamente grave, que no se resuelve simple y llanamente sancionando los dragoneantes, que no se resuelve con comunicado de palabras grandilocuentes, aquí tiene que haber justicia, tiene que haber resultados y, por supuesto, tienen que responder y, como si fuera poco, tiene que acabarse el proceso de paz”, dijo Tobón.