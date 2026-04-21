Devoción a la Virgen de Guadalupe puso en bandeja de las autoridades a alias Toco, señalado capo de peligrosa banda de Medellín

A la cárcel de Itagüí, la misma en la que se protagonizó el escándalo de los voceros de la Mesa de Paz Urbana con el Gobierno Petro, fue enviado Jorge Iván Gómez Restrepo, alias Toco.

Para la Policía, Toco era un objetivo de alto valor estratégico, pues es considerado el responsable del envío de cocaína hacia Estados Unidos. “Su captura representa uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado urbano con proyección transnacional en Medellín durante la presente vigencia”, señaló esa fuente.

El señalado capo del narcotráfico, ligado por las autoridades al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Robledo, habría iniciado en el mundo del crimen de la mano de Carlos Pesebre, según la Policía.

Rueda de prensa del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá, abril 7 de 2026. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Allí habría pasado a ser un peligroso jefe de sicarios con control en comunas como la 7 - Robledo, 11 - Laureles Estadio, 12 - La América, 13 - San Javier, en la ciudad de Medellín, y posteriormente habría llegado a ser articulador logístico internacional de la organización.

“De acuerdo con la investigación, el capturado coordinaba una plataforma criminal bimodal para la exportación de cocaína, utilizando corredores marítimos del Caribe colombiano y venezolano, mediante rutas estratégicas que incluían Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, desde donde se consolidaban, transportaban y embarcaban cargamentos con destino a Estados Unidos”, aseguró la Policía.

Toco era buscado por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Aparecía en el cartel de los más buscados de la ciudad y su situación jurídica se complicó en el momento en que hombres de la Policía irrumpieron en la lujosa finca que se escondía en el municipio de San Roque, en Antioquia, la cual está avaluada en más de 2.500 millones de pesos.

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Allí, informó en su momento el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, a Toco lo encontraron en compañía de su pareja sentimental, le incautaron dos escopetas, ocho teléfonos celulares, un computador y una cédula falsa.

Por eso, la Fiscalía le imputó los delitos de porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público, y un juez de control de garantías decidió enviarlo a prisión, a pesar de que negó responsabilidad alguna en delitos.

Toco fue detenido el 6 de abril, pero en las últimas horas se conocieron detalles de cómo fue su caída. Según El Colombiano, la debilidad del señalado capo por la Virgen de Guadalupe habría ayudado a su ubicación.

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Los investigadores le habrían seguido la pista al envío de un cuadro tallado en madera, con gemas incrustadas, que él habría pedido para ponerlo en la finca donde fue detenido.

Por medio de un dron, los uniformados habrían controlado el recorrido de la obra de arte hasta que llegó a la vereda San Juan, donde se escondía el señalado delincuente.