Tres soldados muertos y varios heridos tras combates con grupo armado y un “enjambre de drones” en Ipiales

Tres soldados profesionales murieron y tres más sufrieron graves heridas en medio de combates y ataques con un “enjambre de drones” en el corregimiento de La Victoria, en el municipio de Ipiales, en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador.

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Según información conocida por SEMANA, los hechos sucedieron cuando las tropas chocaron con un grupo armado.

Los tres militares muertos fueron identificados como Andrés Álvarez Sierra, Darwin Gómez Gutiérrez y Brayan Galindo Amado.

Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez, Brayan Steven Galindo Amado y Andrés Esteban Álvarez Sierra, tres soldados profesionales muertos en combates en Ipiales. Foto: Ejército Nacional.

Los tres eran soldados profesionales que combatían estructuras como los Comandos de la Frontera en esa zona del país, de ahí que las autoridades crean que los responsables de esas muertes son este grupo armado.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, dijo que realizarán un consejo extraordinario de seguridad ante la lamentable situación.

“La situación que hoy se está moviendo en la frontera es una situación que preocupa; hay que tener mucha claridad de lo que está pasando allí, pero sobre todo actuar de manera rápida con el Gobierno nacional, con el Ejército, para afectar estas estructuras que están teniendo estas incidencias en el territorio”, dijo el mandatario regional.

“Esto es una muestra para el Ecuador de que nuestros militares están en el territorio, están en la escena, están en la frontera, y no es cierto que este gobierno no está incidiendo en la frontera”, añadió.

El Ejército, por su parte, adelanta el traslado de los heridos a centros asistenciales en la ciudad de Pasto, la capital más cercana al lugar de los combates.

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También rechazó el uso de drones con explosivos por parte del grupo armado. “Este Comando rechaza de manera categórica el uso de estos artefactos explosivos que atentan contra la integridad de nuestras tropas y ponen en riesgo a la población civil”, manifestó por medio de un comunicado.

“Las operaciones militares continúan en la zona y se intensificará la ofensiva, con el firme objetivo de ubicar a los responsables y neutralizar el accionar criminal de los grupos armados organizados que delinquen en el suroccidente colombiano”, agregó.

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Esa zona es epicentro de un operativo llamado Cordillera Sur, que busca afectar a las estructuras narcotraficantes en la frontera con Ecuador. De hecho, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, visitó la zona recientemente y anunció un refuerzo de tropas para patrullar el territorio.