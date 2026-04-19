Continúan los operativos de las Fuerzas Militares en la zona del Catatumbo, Norte de Santander, para neutralizar a las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN.

Guerra de drones: SEMANA recorrió los pueblos del Catatumbo y confirmó la violenta confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc. Los pobladores, abandonados por el Gobierno Petro

En las últimas horas se registró un operativo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), entre los municipios de Tibú y El Tarra, contra estructuras del ELN.

Sin embargo, en medio de los fuertes combates, cinco militares resultaron gravemente heridos.

Esto obligó a su traslado inmediato a centros médicos para que se evalúen sus heridas. Los operativos han presentado problemas por las graves condiciones del clima en El Catatumbo.

Por el momento, no existe informe oficial sobre las acciones militares en esta región del país.

La guerra en el Catatumbo

SEMANA reveló un reportaje en el que se registró la crudeza de los conflictos que se presentan en esta región en el Norte de Santander y que han aumentado en los últimos meses por orden directa del Ministerio de Defensa.

Catatumbo, una guerra que no se ha ido y el poder del ELN respaldado desde Venezuela. Este es el impactante informe de la Defensoría del Pueblo

En la zona se presentan dos graves problemáticas: la guerra sin cuartel entre el ELN y las disidencias de las Farc por el control territorial. A esto se le suman los constantes ataques contra la población civil que ha llevado a un desplazamiento masivo.

En este conflicto, según reveló SEMANA al obtener varios testimonios, se pudo establecer que estos grupos armados ilegales utilizan armas de largo alcance y drones.

A la izquierda, la soledad reflejada en las calles de Filo Gringo, un pueblo que las Farc quieren, pero no han podido quitarle el poder al ELN. A la derecha, los elenos colgaron banderas en algunas zonas del Catatumbo. Foto: SEMANA

Esto ha llevado a aumentar el temor y la zozobra en la población civil que han tenido que cambiar su estilo de vida y costumbres.

Muchos tomaron la trascendental decisión de abandonar el territorio para salvaguardar su integridad y la vida de sus familiares.

Todo esto, mientras reclaman la presencia del Estado y las autoridades.

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