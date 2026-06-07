Gobierno Petro revocó estatus de gestor de paz al cabecilla del ELN alias Tito, quien se fugó durante una cita médica en Pasto

Luego de que se conociera la cinematográfica fuga que protagonizó Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, el Gobierno del presidente Gustavo Petro tomó una decisión que detalló la oficina del Comisionado de Paz.

En ese sentido, la mesa de diálogo de paz del Gobierno tomó la determinación de revocarle el estatus de gestor de paz a alias Tito, temido cabecilla de la guerrilla del ELN. Los hechos materia de investigación que registraron en Pasto durante una cita médica.

Las consecuencias de la polémica publicación de Petro: Yerry Mina recibe todo tipo de insultos racistas en redes sociales

“El viernes 5 de junio de 2026, el grupo Comuneros del Sur realizó una operación militar en la Clínica Fátima de Pasto donde se encontraba custodiado Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, para extraerlo por la fuerza durante una cita médica”, expresó el Gobierno por medio de un comunicado.

Y agregó: “Condenamos de manera inequívoca las vías de hecho que atentan contra la institucionalidad colombiana, la paz y ponen en riesgo a la población civil”.

“Ante estos hechos, la delegación del Gobierno nacional en la Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial considera que esta acción pone en riesgo todos los avances que se han tenido a lo largo de estos diecinueve meses, en los cuales se ha llegado a doce acuerdos parciales en temas como sustitución de cultivos, atención integral al desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, prevención al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, inversión en proyectos productivos, educativos, vías y en materia cultural. Las delegaciones tienen avances en una propuesta jurídica y la estrategia de seguridad para garantizar el ingreso del grupo a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Mallama”, se desprende de otro de los apartes de la comunicación de la oficina del Comisionado de Paz.

Comunicado Gobierno Petro. Foto: Comunicado Gobierno Petro.

Sumado a ello, detalló la decisión que tomó contra alias Tito: “De la misma manera, comunicamos que hemos decidido revocar la gestoría de paz de Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, y evaluaremos las demás expedidas en tal sentido”.

“Conminamos a las comunidades de los diez municipios priorizados por la Mesa a insistir en la paz ante este condenable suceso doloroso para toda la sociedad colombiana; la paz en Nariño ha conseguido grandes avances en transformación territorial y arraigo comunitario”, recalcó el Gobierno.

Y finalmente dejó presente: “A las autoridades departamentales y locales, ofrecemos toda nuestra disposición para acompañar. Al grupo Comuneros del Sur le exigimos que honre los compromisos que se han establecido por el bien de la comunidad. En Nariño hemos contribuido a proteger la vida, todas las vidas”.

Gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, expresó públicamente su respaldo al general Erick Rodríguez: “Perder liderazgos”

Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) activó los mecanismos para dar con el paradero del cabecilla del ELN, alias Tito.