A menos de dos semanas del cambio de gobierno, el presidente Gustavo Petro volvió a elevar el tono de sus diferencias con el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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Esta vez lo hizo a través de un extenso pronunciamiento en su cuenta de X, en el que mezcló advertencias sobre el cambio climático, la crisis del agua en Bogotá y fuertes cuestionamientos a las prioridades de la administración que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.

El mandatario reaccionó a las versiones sobre la intención del nuevo gobierno de revisar la actuación de varios ministros y aseguró que no le preocupa una eventual investigación porque, según dijo, durante su administración la instrucción siempre fue actuar con transparencia.

Sin embargo, advirtió que dedicar los primeros meses del nuevo mandato a ese propósito podría retrasar las decisiones necesarias para enfrentar una crisis ambiental que considera inminente.

Según Petro, entre diciembre de 2026 y mayo de 2027 el país enfrentará una “supersequía”, por lo que insistió en que los recursos públicos deben dirigirse desde ahora a garantizar agua potable, fortalecer los acueductos, impulsar proyectos de desalinización, construir pozos de agua, apoyar la producción de alimentos con subsidios a fertilizantes y acelerar la instalación de paneles solares.

En otro de los apartes de su publicación, el jefe de Estado volvió a referirse a la situación de Bogotá y aseguró que el problema del abastecimiento de agua no se solucionará construyendo nuevas represas en Chingaza.

En su concepto, la verdadera causa está en la pérdida de los llamados “ríos voladores”, las corrientes de humedad provenientes de la Amazonía que alimentan las lluvias sobre la cordillera Oriental.

Por esa razón, defendió la necesidad de recuperar las zonas de selva degradadas, ampliar la arborización en Bogotá y la Sabana, conservar la Reserva Thomas van der Hammen y almacenar el agua lluvia durante las temporadas invernales como estrategia para enfrentar los efectos del cambio climátic

El momento más fuerte del pronunciamiento llegó cuando Petro dirigió directamente sus críticas contra Abelardo de la Espriella y cuestionó que, según él, el nuevo gobierno priorice la búsqueda de presuntas irregularidades en lugar de preparar al país para la emergencia climática.

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“Si el señor Abelardo se queda soñando en que gobernar es usar el Código Penal, que él mismo no aplica para sí, entonces va a dejar morir a los colombianos de hambre y sed en la megasequía. Es ahora que toca tomar decisiones; si Abelardo las toma un mes antes, ya no sirve para nada, por eso debió ir al empalme”, escribió.

El presidente también aseguró que el mandatario electo debería profundizar en los efectos del cambio climático antes de asumir el cargo y afirmó que insistir en modelos basados en combustibles fósiles solo agravaría una crisis que, según dijo, ya está dejando víctimas.

El extenso mensaje terminó con un llamado directo a su sucesor: “Le recomiendo a Abelardo leer mientras llega el 7 de agosto qué es la crisis climática (…) para que cese su ignorancia. Piense en la vida de los colombianos, no en su destripamiento”, una frase con la que volvió a marcar distancia frente a la forma en la que, a su juicio, el nuevo gobierno está enfocando la transición presidencial.