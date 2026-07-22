“La UNGRD es la misma del escándalo de los carrotanques”: Abelardo De La Espriella arremete contra traslado de 4 billones de pesos

El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella expresó su preocupación por la decisión del actual Gobierno de trasladar 4 billones de pesos al presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a pocos días de finalizar la administración de Gustavo Petro.

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A través de un comunicado, el equipo del presidente electo señaló que el movimiento de recursos fue justificado para atender los efectos del fenómeno de El Niño mediante proyectos de energía solar, pero cuestionó el momento en el que se realiza la operación y pidió vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos.

“Gobierno electo cuestiona el apresurado traslado de 4 billones de pesos a la UNGRD a días de terminar el gobierno Petro”, indicó el documento difundido por la oficina de prensa del presidente electo.

#POLITICA | “La UNGRD es la misma entidad que protagonizó el escándalo de los carrotanques de La Guajira (…) Inyectar $4 billones de pesos a una entidad con esos antecedentes documentados, representa un riesgo inminente para el patrimonio público”, dijo el presidente electo… pic.twitter.com/swDUZL8LKD — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 23, 2026

Según el comunicado, la administración entrante considera que “la magnitud de la suma, la premura con que se pretende ejecutar el traslado y el historial reciente de la entidad receptora generan alertas que el Empalme Anticorrupción no puede ignorar ni normalizar”.

El pronunciamiento hizo referencia a las investigaciones que han rodeado a la UNGRD por el caso de los contratos relacionados con carrotanques para atender la emergencia por falta de agua en La Guajira. Frente a ese antecedente, el Gobierno electo afirmó que la asignación de nuevos recursos requiere controles adicionales.

“La UNGRD es la misma entidad que protagonizó el escándalo de los carrotanques de La Guajira, donde recursos destinados a atender una emergencia humanitaria fueron desviados mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos”, señaló el comunicado.

Además, el equipo de De La Espriella solicitó a los organismos de control realizar una vigilancia preventiva sobre el traslado presupuestal y verificar la trazabilidad de los recursos antes de que se adelanten posibles contrataciones.

El equipo de Abelardo De La Espriella pidió vigilancia sobre la operación presupuestal Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Desde el Empalme Anticorrupción del Gobierno electo exigimos a los entes de control ejercer vigilancia preventiva inmediata sobre este traslado presupuestal, verificar la legalidad del proceso y garantizar la trazabilidad de cada peso antes de que se produzca cualquier adjudicación”, indicó el documento.

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El Gobierno electo agregó que revisará las decisiones adoptadas durante los últimos días de la administración saliente y afirmó que no guardará silencio frente a medidas que, según su postura, puedan comprometer recursos públicos.

“El Gobierno de la Patria Milagro no recibirá en silencio decisiones que comprometan los recursos públicos en los últimos días de una administración que ya tiene demasiadas preguntas sin responder”, concluyó el comunicado.