El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, se opuso a que Abelardo De La Espriella se posesione en una guarnición militar

El senador del Centro Democrático Rafael Nieto expresó su desacuerdo con la posibilidad de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tome posesión del cargo en una guarnición militar, al considerar que esa decisión enviaría un mensaje equivocado sobre la relación entre el poder civil y las Fuerzas Militares.

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Durante una intervención pública, el dirigente sostuvo que la ceremonia de posesión debe preservar el simbolismo de las instituciones democráticas y mantenerse en el escenario previsto por la Constitución, es decir, ante el Congreso de la República.

“Si se le quiere hacer un homenaje a la Fuerza Pública, que el presidente se posesione ante el Congreso”, afirmó Nieto. Agregó que la ceremonia incluso podría realizarse fuera de Bogotá, si así se decide, pero insistió en que no debería llevarse a cabo en una instalación militar.

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Abelardo De La Espriella y la Cámara de Representantes. Foto: Semana.

El senador señaló que una posesión frente a los militares tendría un efecto simbólico inconveniente. “El mensaje que se envía de un presidente que se posesiona frente a los militares es absoluta y completamente equivocado”, aseguró.

Nieto insistió en que es necesario “preservar la institucionalidad democrática” y diferenciar el acto de investidura de cualquier homenaje posterior a la Fuerza Pública.

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Rafael Nieto Loaiza Foto: ESTEBAN VEGA

En ese sentido, propuso que, una vez cumplida la posesión ante el Congreso, el mandatario se traslade a la guarnición militar que considere para rendir un reconocimiento a soldados y policías.

“Nosotros compartimos su intención”, afirmó el senador, al dejar claro que su objeción no está dirigida al homenaje a la Fuerza Pública, sino al lugar elegido para la ceremonia de posesión, al considerar que el acto debe conservar su carácter civil e institucional.

Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: Catalina Olaya

Pese a este pronunciamiento, lo cierto es que la plenaria del Senado aprobó una proposición del congresista de Salvación Nacional, Enrique Gómez, para que el Congreso de la República pueda trasladarse de manera temporal con el fin de realizar la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

La proposición, que fue respaldada por un amplio número de senadores, señala: “Autorícese el traslado temporal de la sede del Congreso de la República para que, reunido en pleno el 7 de agosto de 2026 en el departamento del Cauca, reciba el juramento y dé posesión al presidente de la República elegido para el periodo constitucional 2026-2030”.