Mujeres por la Democracia se pronunció sobre las ministras designadas para el Gobierno de Abelardo De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella avanza en la conformación de su gabinete de Gobierno, el cual se posesionará el próximo 7 de agosto y dentro de los nombramientos se destacan varias mujeres.

Abelardo De La Espriella podrá posesionarse en el departamento del Cauca; esta es la decisión del Senado

En ese sentido, Mujeres por la Democracia, se pronunció sobre ese tema en particular a través de un comunicado de prensa: “Hemos seguido con atención el proceso de conformación del nuevo gabinete ministerial y, con especial preocupación, la manera en que se ha abordado públicamente la designación de varias mujeres a carteras de alta responsabilidad”.

“No nos moviliza estar de acuerdo o en desacuerdo con cada perfil o trayectoria. Nos moviliza algo distinto: tan pronto se anuncia el nombre de una mujer para un ministerio, el debate público deja de lado lo que debería importar como su hoja de vida, su plan de trabajo, los resultados que se le van a exigir, y se concentra en quién es ella, con un nivel de descalificación que casi nunca se aplica de la misma manera a sus pares hombres”, expresó.

Comunicado Mujeres por la Democracia. Foto: Comunicado Mujeres por la Democracia.

Y agregó en el documento: “A esto se suma un cuestionamiento recurrente sobre su capacidad para liderar, gestionar y ejecutar, muchas veces antes incluso de que hayan tenido la oportunidad de demostrarlo. Hemos visto cómo, en cuestión de horas, la discusión sobre la idoneidad técnica de una ministra designada se convierte en juicio sobre su fe, su vida privada, su físico o su forma de hablar. Esa operación no es crítica política: es un ejercicio de violencia política por razón de género, que se apoya en imaginarios que llevan décadas reduciendo a las mujeres en el poder a su apariencia o a su vida personal, y que termina produciendo un trato cruel y despectivo que ningún proyecto político debería tolerar, venga de donde venga”.

Y puso sobre la mesa varios puntos a tener en cuenta en los debates: