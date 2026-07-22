Política

Abelardo De La Espriella podrá posesionarse en el departamento del Cauca; esta es la decisión del Senado

La plenaria votó una proposición que se presentó tras la instalación del Congreso el 20 de julio.

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Redacción Semana
22 de julio de 2026 a las 4:02 p. m.
Abelardo De La Espriella. Congreso
Abelardo De La Espriella. Congreso Foto: Guillermo Torres Reina - Juan Carlos Sierra / Semana

La plenaria del Senado aprobó una proposición del congresista de Salvación Nacional, Enrique Gómez, para que el Congreso de la República pueda trasladarse de manera temporal para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

La proposición que fue respaldada por un amplio número de senadores dice lo siguiente: “Autoricese el traslado temporal de la sede del Congreso de la República para que, reunido en pleno el 7 de agosto de 2026 en el departamento del Cauca, reciba el juramento y dé posesión al presidente de la República elegido para el periodo constitucional 2026-2030″.

Se agrega: “La sesión tendrá carácter excepcional y se realizará como expresión de unidad nacional, integración territorial y respeto por la voluntad democrática de los colombianos”.

Con base en ese documento, la plenaria del Senado inició la votación y 55 senadores respaldaron la propuesta y 32 se opusieron.

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Esto quiere decir que la corporación autorizó el traslado temporal de la sede del Congreso al departamento del Cauca para el 7 de agosto, pero no quedó claro si el evento de posesión se podrá hacer en una guarnición militar como lo quiere el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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