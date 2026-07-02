Revelan nuevos detalles de la posesión de Abelardo De La Espriella: “Mensaje contundente”

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, dijo en El Debate de SEMANA que, tal como lo ha dicho el presidente electo Abelardo De La Espriella, su posesión el 7 de agosto será en una guarnición militar.

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“Hacer esto en una guarnición militar es una demostración de la importancia que tienen para nuestro Gobierno actores que, desafortunadamente, en estos cuatro años han sido maltratados por parte del Gobierno de turno. A mí me parece que es un mensaje contundente y poderoso”, aseguró Restrepo.

Sobre el evento del 7 de agosto, Restrepo reveló que la posesión será “sencilla, austera, en donde se logre el resultado final más importante, que es el inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella como presidente de la República".