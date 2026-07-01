José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, le envió una comunicación escrita al presidente Gustavo Petro para que se dé apertura al proceso de empalme, marcado por fuertes cuestionamientos y polémicas.

La carta de tres páginas, revelada por Noticias RCN, establece la metodología para avanzar en la tarea con “altura, serenidad, responsabilidad y respeto por las instituciones”, según Restrepo, a quien De La Espriella le encargó la misión de recibir la información del Gobierno Petro.

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En uno de los fragmentos se señala que este proceso no debe ser comprendido como una concesión política ni un trámite burocrático, dadas sus implicaciones y alcances para la ciudadanía.

“El Estado no pertenece a los gobiernos. El Estado pertenece a los colombianos. Los gobiernos apenas tienen la responsabilidad temporal de conducirlo, cuidarlo y entregarlo con transparencia”, comentó el vicepresidente electo.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Foto: Paula López

A renglón seguido, Restrepo le recordó al jefe de Estado que el empalme debe hacerse bajo criterios estrictos de respeto institucional, cooperación, trazabilidad, publicidad, buena fe y sentido de patria.

“La patria no puede ser tratada como botín de facciones ni como propiedad transitoria de ningún proyecto político. Es el espacio común de todos los colombianos: la casa histórica, moral e institucional que nos reúne por encima de nuestras diferencias”, agregó José Manuel Restrepo.

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La versión de Restrepo es que el empalme no debe limitarse a la simple transferencia documental: “Debe permitir una comprensión suficiente del estado real del sistema institucional al momento de la transición, incluyendo la situación funcional de las entidades, sus capacidades disponibles, sus interdependencias críticas, los procesos relevantes en ejecución, los riesgos existentes, las restricciones identificadas y los asuntos que requieran especial o urgente atención”.

El vicepresidente electo le reiteró a Petro que Colombia necesita conocer la verdad institucional del Estado: “Esa verdad no puede ser administrada como conveniencia, ocultada como cálculo, ni fragmentada como expediente. Es condición de confianza democrática, responsabilidad administrativa y respeto por los ciudadanos”.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Bajo ese concepto, se pidió que buena parte de la información que transmitirá el Gobierno Petro esté al alcance de la ciudadanía, y se enumeran los seis puntos de la propuesta metodológica del proceso de empalme:

“Activar el equipo coordinador general que usted ha designado, y que encabeza el doctor Germán Ávila, actual ministro de Hacienda y Crédito Público, para que entre en contacto con el canal institucional permanente dirigido por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, designado por mí”.

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“Instruir que cada ministerio, departamento administrativo, entidad adscrita o vinculada, y demás entidades del orden nacional de la rama Ejecutiva objeto del empalme, designe dos servidores públicos de la respectiva entidad para actuar como enlaces institucionales responsables de facilitar la coordinación técnica, documental, operativa y de las agendas de reuniones presenciales y virtuales del proceso”.

“Lo anterior, sin perjuicio de la debida intervención y de las responsabilidades a cargo de los respectivos representantes legales de dichas entidades”.

“Establecer mecanismos homogéneos para el alistamiento, entrega y trazabilidad de la información institucional”.

“Instruir que con cada entidad se acuerde un cronograma general de reuniones, intercambios documentales y espacios técnicos necesarios durante el período de empalme”.

“Especificar criterios adecuados de manejo de información sensible, reservada o estratégica, conforme al ordenamiento jurídico vigente”.

Hasta ahora, no hay un pronunciamiento oficial por parte del presidente Gustavo Petro.