José Manuel Restrepo propone reunión pública con Germán Ávila, saliente ministro del Gobierno Petro

Avanza el empalme entre el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro. Mientras ello ocurre, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, habló en El Debate de SEMANA.

Restrepo dijo que para este jueves, 2 de julio, está programada una reunión con Germán Ávila, saliente ministro de Hacienda del Gobierno Petro, y sugirió que dicho encuentro sea grabado.

“Mañana tengo cita con el ministro de Hacienda, con Germán Ávila, que entiendo está en delegaciones presidenciales. Pero más allá de eso, es la coordinación de empalme para decirle ‘aquí vamos a hacer un proceso de empalme, pero yo sí llevo mensajes claros’. Los mensajes claros son: ojo con esas contrataciones masivas, ojo con esas desvinculaciones o vinculaciones masivas. Ojo con eso porque envía señales equivocadas al país. Y vamos a estar alerta con esos hechos”, dijo Restrepo en El Debate.

El equipo de empalme de Abelardo De La Espriella: estos son los líderes y coordinadores que harán ese proceso

Y agregó Restrepo: “Vamos a garantizar y exigir también que todos esos procesos sean transparentes a Colombia, y que Colombia sepa lo que está sucediendo en cada uno de los procesos de empalme. Ojalá, incluso, la reunión con Germán Ávila sea grabada y Colombia conozca la información de primera mano de esa grabación de mi reunión con él, porque yo creo que hay que hablarle claro al país. Yo le hago esa solicitud al ministro Ávila y, si él no lo considera, lo que sí voy a hacer, a la salida, es decir absolutamente todo lo que se habló en esa reunión”.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Foto: Paula López

Para llevar a cabo el empalme, Restrepo contó en El Debate de SEMANA que cuenta con un equipo robusto de personas que están trabajando en 22 sectores, revisando entidad por entidad y haciendo un análisis con base en la información que les entregan.

“Y de todo ese ejercicio ha surgido una serie de inquietudes y preocupaciones. Y desde el día de ayer se sumaron cerca de 800 personas, para un total de 1.300 personas, que son quienes están hoy en proceso de empalme en 22 sectores del país. Y seguimos recogiendo más y más información. Hicimos crear un bloque anticorrupción para tratar de recoger más información, recabar más información sobre expresiones de corrupción, porque es que la corrupción no solamente es un robo; la corrupción puede estar asociada a esconder información, a maquillar información”, resaltó Restrepo en El Debate.